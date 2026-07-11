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Marmaray'da korku dolu anlar: Raylara oturan yolcu trenin altında sıkıştı

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#Marmaray#Üsküdar#Tren Kazası
Marmarayda korku dolu anlar: Raylara oturan yolcu trenin altında sıkıştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 17:23

Üsküdar’da Marmaray tren istasyonunda durakta bekleyen kadın yolcu raylara indi. Trenin altında sıkışan kadın istasyondaki yolcular ve güvenlik görevlilerince kurtarıldı. Kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, bugün saat 11:00 sıralarında Üsküdar Marmaray Tren istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre istasyonda bekleyen kadın yolcu boş raylara inerek oturduğu sırada gelen trenin altında kaldı.

Marmarayda korku dolu anlar: Raylara oturan yolcu trenin altında sıkıştı

Olayı gören diğer yolcu ve güvenlik görevlileri kadını kurtarmak için seferber oldu. Raylardaki kadın istasyonda bulunan yolcu ve güvenlik görevlileri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

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#Marmaray#Üsküdar#Tren Kazası

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