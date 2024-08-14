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Marmaray'da kavga kamerada

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#Pendik#Marmaray#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 09:12

İstanbul'un Pendik ilçesinde Marmaray istasyonunda treni beklerken iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Yaşanılan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün Pendik Marmaray İstasyonunda akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Marmaray İstasyonunda tren bekleyen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir anda şahıslar arasında yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında grup içindeki şahıslardan biri güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. Tren bekleyen yolcuların ve Marmaray istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri tarafından kavgaya müdahale edildi. Yaşanılan kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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#Pendik#Marmaray#Kavga

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