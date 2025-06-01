Marmaray’da insanlık utandı

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İSTANBUL’da Deniz Eroğlu (46), 30 Mayıs günü iki çocuğuyla birlikte evinden çıktı ve Marmaray’a binmek üzere yola koyuldu. Eroğlu, durağa gelen trene elinden tuttuğu iki çocuğuyla birlikte binmeye çalıştığı sırada, kapı girişinde duran bir kadınla geçişini engellediği gerekçesiyle tartıştı. Tartışmayı duyan yolculardan Ekrem Dur (50) ve İbrahim Aktan (22) da olaya müdahil oldu. Dur, Eroğlu’na yanında çocukları olmasına rağmen “Dışarıya gel” diyerek durakta inmesini istedi. Eroğlu trenin içinde kalınca, Dur onun burnuna bir yumruk attı ve ardından trenden inerek uzaklaştı.

Dur’un ayrılmasının ardından Eroğlu ile İbrahim Aktan arasındaki gerilim devam etti. Yaşanan itişmenin ardından ikili durakta trenden indi. Güvenlik görevlileri müdahale etti. Bu sırada Eroğlu, Aktan’ı itti; kavga istasyon dışında da sürdü. Yaşananlar, aynı trende bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. İki çocuğunun gözleri önünde babaya yönelik yapılan saldırıya tepki, sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Olay anına ait videolardan biri yaklaşık 22 milyon görüntülenme alırken, her kesimden binlerce kullanıcı saldırıya tepki gösterdi.

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HEYECANLA VURMUŞ

Kasten yaralama suçundan gözaltına alınan Ekrem Dur ve İbrahim Aktan, ifade işlemleri için Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Aktan, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Dur işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusundaki ifadesinde Ekrem Dur, mağdurun kapıda duran 18-20 yaşlarındaki bir genç kıza hakaret ettiğini ve bağırdığını, Küçükyalı Durağı’na yaklaşırken ise kızın ağladığını gördüğünü belirtti. Bunun üzerine mağdura tepki gösterdiğini, ancak mağdurun kendisine “Sen kimsin, karışma” diyerek karşılık verdiğini söyledi. O esnada başka bir kişinin de mağdura bağırarak saldırdığını, yaşadığı gerginlik ve geçmişteki sağlık sorunları nedeniyle nefes darlığı çektiğini, bu heyecanla mağdura bir kez vurduğunu ifade etti. Ardından kendi durağında trenden indiğini, olaydan dolayı pişman olduğunu, sabıka kaydının bulunmadığını ve suçlamayı anlattığı şekliyle kabul ettiğini belirtti.

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Eroğlu, İbrahim Aktan’dan kendisine vurmadığı için şikâyetçi olmadı. Aktan ifadesinde, “Deniz Eroğlu ile kavga eden Ekrem Dur’u ayırdığım sırada Eroğlu beni itti. Bu yüzden kavgaya dahil oldum” dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği, Ekrem Dur’un tutuklanmasına karar verdi. Kararda, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı ve şüphelinin bu tedbirlere uygun davranmayacağı kanaatine varıldığı belirtildi. Öngörülen cezanın alt ve üst sınırları ile diğer koşullar da dikkate alınarak tutuklama tedbirinin orantılı olduğu değerlendirildi ve şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

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UZMANLAR OLAYI HÜRRİYET’E DEĞERLENDİRDİ: ÇOCUKLARA KARŞI HASSASİYETİMİZ VAR

UZMAN Psikolog Sinem Deniz, olayla ilgili Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Çocukların bilişsel sistemlerinde, sosyal becerilerinde olumsuz yönde etkilendiğini gözlemleriz. Aynı bağlamda, bu tarz travmatik bir görüntüye maruz kalma, yetişkinlik hayatına sirayet edebilecek etkiler yaratabilir. Ani ve beklenmedik bir olaya maruz kalmak, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde farkında olunmayan sosyal beceri zedelenmelerine yol açabilir. Bu tür bir gerginlik karşısında çocuklarda tikler gelişebilir, korkular ve farklı psikolojik bozukluklar ortaya çıkabilir. Sosyal alanda güven duygusu zedelenebilir. Kaygı düzeyinde bozukluğu gelişebilir. Bu sahneye tanık olan çocukta kaygı artışı yaşanabilir; Marmaray’a tekrar binmekte zorlanabilir, tetiklenebilir ve kaygı bozukluğu gelişebilir.”

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‘KAMU VİCDANI YARALANDI’

Üsküdar Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başkanı ve Sosyolog Prof. Dr. Gül Esra Atalay ise sosyolojik açıdan paylaşılan görüntüler sonrası oluşan tepkileri Hürriyet için değerlendirdi. Atalay şunları söyledi: “Türkiye’de kültürel olarak aile ve bu temel kurum içerisinde baba hâlâ kutsal bir konuma sahip. Baba güç ve otoriteyi temsil ediyor ve özellikle çocuklarının yanında bu gücün, otoritenin kaba kuvvetle sarsılması kamu vicdanını yaraladı. Bir toplumsal inşa olarak ‘saygıdeğer baba’ imajı saldırıya uğramış oldu. Erkeklerin kendi aralarında geçen fiziksel şiddete dayalı kavgalar böyle bir tepki görmüyor. Çocuklara karşı toplumsal olarak ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz ve şiddet ve şiddet görüntülerinden korunmaları gerektiği konusunda toplumsal farkındalık artıyor. Bu olay bunun da bir yansıması olarak okunabilir.”

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Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara psikososyal destek verilmesi için İl Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi.