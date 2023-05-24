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Marmaray'da iki grup arasında kavga kamerada

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#İSTANBUL#Marmaray#Metro
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 11:00

MALTEPE'de Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda etkinlik alanında düzenlenen konser sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Kavga, öncek gün akşam saatlerinde Maltepe'deki Süreyyapaşa Marmaray İstasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, etkinlik alanında yapılan konser sonrası istasyona gelen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. İstasyonda başlayan kavga bir süre trenin içinde de devam etti.

Tekme ve yumruklarla iki grubun birbirine saldırdığı kavga bazı yolcular tarafından ayrılmak istendi. Kavga anları tren istasyonunda bekleyen diğer yolcular tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. İki grup arasında yaşanan kavga nedeniyle, trende hasar oluştuğu öğrenildi.

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#İSTANBUL#Marmaray#Metro

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