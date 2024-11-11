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Marmaray'da güvenlik görevlisi kendisine saldıran kişiyi bacağından vurdu

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#Marmaray#Kadıköy#Silahlı Yaralama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 10:05

İstanbul Kadıköy'de, Marmaray istasyonunda taşkınlık çıkararak güvenlik görevlisine saldıran A.A. (41), güvenlik görevlisi M.T. (41) tarafından vuruldu. A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken gözaltına alınan M.T., adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Alınan bilgiye göre, Bostancı İstasyonu'nda alkollü olduğu iddia edilen A.A. (41), çevredekileri rahatsız etmesi üzerine özel güvenlik görevlisi M.T. (41) tarafından uyarıldı.

Taşkınlık çıkaran A.A, uyarıları dikkate almayarak M.T'ye saldırdı, çıkan arbedede zanlı silahla bacağından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelinin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan yaşanan arbede güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, turnike geçiş siteminin önünde bekleyen kişiyi güvenlik görevlisinin uyarması, zanlının saldırması ve yaşanan arbedede silahla ateş edilmesi yer aldı.

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#Marmaray#Kadıköy#Silahlı Yaralama

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