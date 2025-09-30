Marmaray'da çocuklarının yanında babaya yumruk atmıştı! Mahkeme, sanık için kararını verdi

Haberin Devamı

Maltepe Marmaray’da yaşanan olayda, 2 çocuğu ile trene binen baba Deniz Eroğlu kapı önünde bekleyen Zehra A. ile tartışma yaşamış ve daha sonra diğer vatandaşların olaya dahil olmasıyla olay kavgaya dönüşmüştü. Çocuklarının yanında saldırıya uğrayan baba Deniz Eroğlu kendisine yumruk atan Ekrem Dur’dan şikayetçi olması üzerine saldırgan gözaltına alınmış ve Ekrem Dur ‘Kasten Yaralama’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Bir süre cezaevinde kalan Ekrem Dur tahliye edilmişti. Ekrem Dur, İstanbul Anadolu 85. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Ekrem Dur, müşteki Deniz Eroğlu, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Haberin Devamı

Müşteki Deniz Eroğlu ifadesinde, "Ben çocuklarımla devamlı işe gitmek zorunda kalan bir babayım. Marmaray ve Dudullu metrosunu kullanıyorum. Trene binmek üzereyken Zehra Hanım kapıda duruyordu. Sağlık nedenlerimden dolayı kolumda sıvı kaybı vardır, büyük bir açısal problemim vardır. Tamamen açamıyorum, açısal olarak acıyan bir yere geldiğinde güç kaybı yaşıyorum. Toplu taşımada hızlıca boş yere geçmem gerekiyor. Bu nedenle içeri girerken Zehra hanımla karşılaştım. Tam kapıdan girerken Zehra hanımın bana göre sağ tarafa ona göre sol tarafında üç kişilik boş alan gördüm. O alana geçmek için Zehra hanımın tarafından geçmek zorunda kaldım. Zehra hanıma, 'burada durmanızın amacı nedir' dedim. Bu sırada tren hareket etmek üzereydi. Geçerken, Zehra Hanım, 'burası boş, buradan geçsene abi' dedi. Kapının önünden çekilmedi. Geçerken, 'çocuklarım takılıp düşerse, yaralanırsa sorumluluğunu sen mi alacaksın' dedim. Bunlar yaşanırken Zehra Hanım yine sabır çekti. Yine sabır çekince sanki sıkıntı çeken oymuş gibi çocukça sabır çekiyorsunuz dedim. Zehra hanımı ağlatmaya yönelik aklımdan hiçbir şey geçmedi. Videoda her şey açıkça görünmektedir. Ekrem Bey beni kendine doğru çekti. Trenden aşağı doğru çekmeye çalıştı. Sonrasında yumruk attı ve kaçtı" dedi.

Haberin Devamı

"BAĞIRARAK 'HAK ETTİ BUNU, AZ BİLE YAPTIM' DEDİ"

Sanık Ekrem Dur ise, "Kapıda Zehra isimli kız duruyordu. Takılmadan binmesine rağmen 'niye burada duruyorsun, sana takılıp düşeceğiz' dedi. Kız yine 'özür dilerim abi' dedi. Hemen arkasından bağırmaya devam etti. Kız salavat çekti, şuna bak bu yaşta salavat çekiyor dedi. Kızın hüngür hüngür ağladığını gördüm. Deniz yanımdaydı. Ben sakin bir tonla 'birader üzdün çocuğu' dedim. O da bağırarak, 'hak etti bunu, az bile yaptım' dedi. Herhalde başörtüsünü kastederek, 'her yerde ayak altındalar' dedi. 'Sana ne, sen ne karışıyorsun' dedim. 'Uzatma, kes sesini' diyerek karşılık verdi. Ben de kavga edeceğiz düşüncesiyle istemsiz şekilde vurdum. Kendisinden özür dilerim, böyle bir olay yaşandığı için de pişmanım" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

MAHKEME KARARINI VERDİ

İlk celsede kararını açıklayan mahkeme, sanık Ekrem Dur'un "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 ay hapisle cezalandırmasına hükmetti. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışları itibariyle yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat getirdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek sanık 5 yıl süreyle denetime tabi tutuldu.