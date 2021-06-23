Marmara'ya oksijen tedavisi! Nefes boruları takıldı

MARMARA’da son hızla devam eden yüzey temizliğiyle birlikte, deniz içindeki azalan oksijene müdahale edilmesi için hazırlanan pilot çalışma Kocaeli’nin Körfez ilçesinde başlatıldı. Bunun için Kanada’dan özel cihazlar getirtildi.

DENİZDEKİ İLK UYGULAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sekapark sahilinden bir tekneyle açılarak cihazı yerine yerleştirmesi için açıkta hazır bekleyen balıkadama teslim etti. Aynı anda Kocaeli’de Tütünçiftlik, Kumladeresi, Kirezderesi açıklarına ve İstanbul’da Pendik Marina açıklarına da cihazlar bırakıldı. Oksijen cihazlarıyla denizin 30 metre altına oksijen verilmesi hedefleniyor.

Daha önce Kanada’da tatlı suda kendini kanıtlayan sistem ilk kez denizde uygulanıyor. Bakan Kurum yaptıkları çalışmanın deneme amaçlı olduğunu hatırlatarak şu bilgileri verdi: “Cihazları güneş enerjisiyle çalıştıracağız. Bu cihazlar havadan alınan oksijeni özel bir teknolojiyle denizin içine aktaracak. Her bir cihazla su üzerindeki çok geniş bir alana, yani 450-600 metre çapında ve 16-28 hektar büyüklüğünde bir alana binlerce kilogramlık oksijeni atmosferden suya aktaracağız. Bu cihaz, denizdeki gerginliği azaltarak, oksijenin derine daha fazla gitmesini sağlıyor. 6 hafta sürecek bu çalışmada hedefimiz denizde asgari 8 miligram/litre seviyesinde olması gereken çözünmüş oksijen miktarını yakalamak. Kimi noktalarda oksijen seviyesinin 2 miligrama kadar düştüğünü görüyoruz. Cihazdan 2 saatte bir gelen veriler, bilgisayarlı izleme sistemiyle analiz edilecek. Faydası olup olmadığı değerlendirilecek. Deniz içindeki oksijen miktarının arttığı gözlemlenirse tüm Marmara’ya yaygınlaştırılacak.”

30 METREYE BIRAKILDI

Bakan Kurum’un da katıldığı çalışmayla 30 metre derinliğe bırakılan cihaz, havadan alınan oksijeni özel bir teknolojiyle denizin içine aktaracak. Kurum, “313 bölgede gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarıyla 5 bin 306 metreküp müsilaj topladık. 7 ilde yapılan 5 bin 373 denetimle de 97 tesise 13 milyon lira para cezası uyguladık. Yalova’da 3, Balıkesir’de 3, Tekirdağ’da 9, Kocaeli’de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi” dedi.

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