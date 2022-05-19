Marmara'ya mercan aşısı

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Deniz Yaşamını Koruma Derneği ve Anadolu Efes, ‘denizlerin yağmur ormanları’ olarak bilinen mercan resiflerinin korunması ve çoğaltılması için ortak bir projeye imza attı. Ekosisteme ciddi zararlar veren müsilaj tehdidiyle karşı karşıya olan Marmara Denizi’ndeki mercan türlerinin korunarak biyoçeşitliliğe katkı sunma hedefindeki Denize +1 Nefes projesi kapsamında doğal ortamından kopmuş mercanlar aşılama yoluyla koruma alanı ilan edilen Tavşan Adası’na naklediliyor ve yeni mercan bahçeleri oluşturuluyor. İstanbul Üniversitesi Subilimleri öğretim üyesi Doç. Dr. Nur Eda Topçu danışmanlığında yürütülen projenin detayları İstanbul’da Tavşan Adası açıklarında yapılan bir etkinlikle açıklandı.

YÜZDE 14’Ü YOK OLDU

Biliminsanları, denizlerin yeryüzündeki oksijenin büyük bir bölümünü üreten organizmalara ve denizlerdeki canlıların yaklaşık yüzde 25’ine ev sahipliği yapan mercan resiflerinin, son yıllarda iklim değişikliği, aşırı avlanma, çevre ve okyanusların kirlenmesi nedeniyle tehdit altında olduğunu belirtiyor. Küresel Mercan Resifi İzleme Ağı’nın dünya çapındaki mercan resiflerini inceleyen güncel bir çalışmasında 2008-2019 yıllarında iklim değişikliği nedeniyle mercanların yüzde 14’ünün yok olduğu belirlendi. Global Ecology and Biogeography dergisinde yayımlanan araştırmaya göre ise bugün dünya üzerindeki 845 mercan türünün yaklaşık üçte birinin yaşamı tehlike altında.

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Marmara Denizi’nde ise sadece Akdeniz’e özgü olan mercan türleri bulunuyor. Bunların her biri, denizlerimizdeki canlı türleri için bir habitat, bir nevi ev. Yumurtlama ve yavru bakım alanı olarak ekosistemin devamlılığı için kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle bu türlerin korunması son derece önemli.

DÜNYAYA ÖRNEK

Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı “İstanbul Üniversitesi ve TÜBİTAK desteği ile 2017 yılından bu yana Tavşan Adası açıklarında mercan nakilleri yapıyoruz. Dünya genelinde bu kapsamda yürütülen çalışmalarda başarı oranları yüzde 20-25 iken biz yüzde 70-80 oranında başarıya ulaştık” dedi.