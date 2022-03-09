Marmaray seferleri saat kaça kadar devam edecek? İşte güncel bilgiler

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İstanbul'u etkisi altına alması beklenen kar yağışı öncesinde gözler toplu ulaşıma çevrildi. En çok merak edilenler ise Marmaray seferleri oldu. İşte, İstanbul'da Marmaray seferleri hakkında bilgiler...

İstanbul'da kar önlemleri; Marmaray seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı. İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında saat 02.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerimiz 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02:00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." denildi.