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Marmaray seferleri saat kaça kadar devam edecek? İşte güncel bilgiler

#Marmaray Seferleri#Marmaray Seferler Saatleri
Marmaray seferleri saat kaça kadar devam edecek İşte güncel bilgiler

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının pazartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verdiğini bildirdi. Öte yandan Valilik ve İBB'de önlemler almaya devam ediyor. Peki, İstanbul'da Marmaray seferleri saat kaça kadar devam edecek?

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İstanbul'u etkisi altına alması beklenen kar yağışı öncesinde gözler toplu ulaşıma çevrildi. En çok merak edilenler ise Marmaray seferleri oldu. İşte, İstanbul'da Marmaray seferleri hakkında bilgiler...

İstanbul'da kar önlemleri; Marmaray seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı. İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında saat 02.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerimiz 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02:00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." denildi.

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