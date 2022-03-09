Marmaray seferleri saat kaça kadar devam edecek? İşte güncel bilgiler

İstanbul'u etkisi altına alması beklenen kar yağışı öncesinde gözler toplu ulaşıma çevrildi. En çok merak edilenler ise Marmaray seferleri oldu. İşte, İstanbul'da Marmaray seferleri hakkında bilgiler...
İstanbul'da kar önlemleri; Marmaray seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı. İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında saat 02.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerimiz 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02:00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." denildi.