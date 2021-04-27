Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? 2021 Marmaray çalışma saatleri

Marmaray çalışma saatleri koronavirüs kapsamında alınan yeni kararlarla birlikte vatandaşların merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Yoğun trafikten kurtulmak ve gidecekleri yere hızlı bir şekilde ulaşmak isteyen vatandaşlar, Marmaray çalışma saatlerine göz atıyorlar. Marmaray sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle değişikliğe uğramıştır. İşte, Marmaray hakkında ayrıntılar...

Marmaray, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarındaki demiryolu hatlarını İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünel sayesinde birleştiren, Halkalı ile Gebze arasında 76 km‘lik bir demiryolu iyileştirme ve geliştirme projesidir. Açılan hatta 3'ü yeraltında olmak üzere toplam 5 istasyon vardır.

1987 yılında projenin ana hatları belirlendi. Güncellemelerle proje aşaması 1998 yılında biten Marmaray'ın inşasına 2004 yılında başlandı. 2013’te ise hizmete açıldı.

Marmaray çalışma saatleri

İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE): 06:00- 22:15

İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE): 06:00- 22:15



İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE): 06:00- 22:03



İSTASYONLAR (ZEYTİNBURNU YÖNÜNE): 06:09- 23:39



İSTASYONLAR (MALTEPE YÖNÜNE): 05:49 -23:19

NOT : Marmaray trenleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle;

Hafta içi her gün: 06:00- 20:00 saatleri arasında normal tarifesinde,

20:00'dan sonra sadece Halkalı-Gebze-Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla çalışacaktır.

Cumartesi ve Pazar günü, sadece Halkalı-Gebze-Halkalı arası 30 dakika aralıklarla çalışacaktır.

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