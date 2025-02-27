Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisini bıçaklayan sanığın duruşmasında mütalaa açıklandı

Haberin Devamı

Olay 15 Mart 2024 tarihinde Marmaray Göztepe İstasyonu'nda meydana geldi. İstasyonda çalışan güvenlik görevlisi Gülhan Karaderili, kentisini takip eden eski erkek arkadaşı Çetin Aktay'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Olay sonrasında Aktay tutuklanırken, yaralanan Karaderili'nin yüzüne 40 dikişi atıldı. Olayla ilgili İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine bugün devam edildi.

Duruşmaya sanık Çetin Aktay tutuklu bulunduğu Karabük T Tipi Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmanın başında, Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna dair alınan raporun geldiği belirtildi. Raporda, sanığın üzerine atılı suç açısından cezai sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiği görüldü.

Haberin Devamı

BAŞKA KİŞİLER ARAYA GİRDİĞİ İÇİN ÖLDÜREMEMİŞ

Duruşmada tüm delillerin incelendiği ve ifadelerin alındığına kanaat getiren mahkeme heyeti, savcının mütalaasını açıklamasını istedi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanık Aktay ile müşteki Karaderili'nin eski arkadaş olduklarını, yaklaşık bir buçuk yıldır ayrı olduklarını ve müştekinin Göztepe Marmaray Tren İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek başladı. Olay gününün anlatıldığı mütalaada, sanığın yüzünü maskeyle kapatarak Karaderili'ye doğru gelip, üzerinde taşıdığı bıçağı önce müştekinin gövdesinin sol tarafına saplamaya çalıştığı, başarılı olamayınca sağ koltuk altına bıçağı sapladığı belirtildi. Müştekinin yüzünü korumak için cenin pozisyonu aldığı, şüphelinin bu kez müştekinin baş bölgesine isabet edecek şekilde birden çok kez bıçakla saldırıda bulunduğu anlatılan mütalaada, istasyonda bulunan özel güvenlik görevlileri ve vatandaşlar tarafından engellenmesi nedeniyle şüphelinin öldürme eylemini gerçekleştiremediği bildirildi. Mütalaada, müştekinin Adli Tıp Kurumu doktor raporuna göre hayati tehlike geçirecek ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı ifade edildi. Sanığın önceden planlayarak eylemi gerçekleştirdiği ve araya giren kişilerin müdahalesi nedeniyle eylemini devam ettiremediğini değerlendiren Cumhuriyet Savcısı, sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğunu vurguladı. Savcı mütalaasında sanık Aktay hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar ve 'Israrlı takip' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Haberin Devamı

‘BENİ BAŞKA KİŞİLERE DÖVDÜRDÜ’

Mütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Çetin Aktay, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Mütalaaya karşı savunmalarımı avukatımla hazırlamak üzere süre talep ediyorum. Sicilime bakabilirsiniz, ben herhangi bir suç işlemiş değilim. Katılan hayatımı mahvetti. Beni işimden etmek için yüzlerce kez şikayetçi oldu. Uzaklaştırma aldım. Beni başka kişilere dövdürdü. Benim mahkemenin kararına saygım sonsuzdur" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.