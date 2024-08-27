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Marmaray durağında yangın: Alt geçit kapatıldı

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#İstanbul#Marmaray#Yangın
Marmaray durağında yangın: Alt geçit kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 17:42

Pendik'te Marmaray durağında, içerisinde çeşitli elektronik cihazların bulunduğu güvenlik odasında küçük çaplı yangın çıktı. Yangın nedeniyle Marmaray'ın bulunduğu alt geçit bir süreliğine kapatılırken alt geçit önünde kalabalık oluştu. Ayrıca Halkalı-Gebze arasında işleyen Marmaray trenleri de bir süreliğine Pendik istasyonunda durmadan yoluna devam etti.

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Pendik'te iddiaya göre, Pendik Marmaray durağında bulunan ve içerisinde çeşitli elektronik cihazların bulunduğu güvenlik odasında saat 14.15 sıralarında ufak çaplı yangın çıktı. Yanan cihazlardan dumanlar yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından olay yerinde çalışmalar yürütülürken Marmaray'ın bulunduğu ve içerisinde dükkanların olduğu alt geçit bir süreliğine vatandaşın girişine kapatıldı, içeride bulunan vatandaşlar ise dışarı çıkartıldı. Alt geçit önünde kalabalık oluştu.

Marmaray durağında yangın: Alt geçit kapatıldı

İNCELEMENİN ARDINDAN ALT GEÇİT AÇILDI

Yangın nedeniyle, Halkalı-Gebze arasında işleyen Marmaray trenlerinin Pendik istasyonundaki duruşu önlem amaçlı kaldırıldı. Ayrıca alt geçitte bir süreliğine elektrik kesintisi de yaşandı. Küçük çaplı yangının kontrol altına alınması ve bölgede yapılan incelemelerin ardından alt geçit tekrar vatandaşın kullanımına açıldı.

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Marmaray durağında yangın: Alt geçit kapatıldı

Çevre esnaflarından Aras Akar, "Yangın çıktı. 1 saat kadar sürdü. İçeride pano patlamış Marmaray'ı kapattılar, girişleri kapattılar daha sonra açtılar. Yangının kokusu geldi" dedi.

Marmaray durağında yangın: Alt geçit kapatıldı

Marmaray tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise, "Pendik istasyonunda saat 14.15'te meydana gelen teknik arıza nedeniyle Halkalı-Gebze arasında işleyen Marmaray trenlerinin Pendik istasyonundaki duruşu önlem amaçlı kaldırılmıştır. Ataköy-Pendik arası işleyen Marmaray trenleri normal seyrinde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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#İstanbul#Marmaray#Yangın

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