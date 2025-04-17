Marmara’nın dibinden mesaj var: Müsilaj yüzeye geliyor

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Biz de ‘Bilim 2’nin araştırma seferine katılarak İstanbul Adalar açığında bulunan 60 metre derinliğe sahip istasyona geldik. Buradan alınan numuneler Marmara Denizi’nin derinliklerinde müsilajın yaygın ve yoğun olduğunu, oksijen seviyesindeki azalma nedeniyle de canlı yaşamının tehlikede olduğunu gösteriyor.

Hürriyet, ‘Bilim 2’ gemisinde yapılan müsilaj çalışmasını yerinde izledi.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsu Müdürü, Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu üyesi Prof. Dr. Barış Salioğlu, müsilaj seferini ve yapılan tespitleri şöyle anlattı:

‘ŞİMDİLİK 15 METREDE’

“Araştırmalarımız sonucunda müsilajın, Marmara Denizi’nde 2021 yılına oranla daha az yoğunlukta fakat hemen hemen tüm basene yayılmış olduğunu tespit ettik. Bu müsilaj henüz yüzeyde değil ancak bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Şimdilik daha çok 15 - 30 metrelerde görülüyor. Havaların ısınmasıyla müsilaj artacaktır. Müsilajın ara tabakadan yüzeye çıkması çok olası. Diğer yandan oksijen azlığı durumu da devam ediyor.”

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Prof. Dr. Barış Salioğlu, Marmara Denizi’nde kirlilikle mücadele edilmesi ve avcılık baskısının azaltılması gerektiğini söyledi.

ODTÜ Deniz Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Mantıkçı ise “Haziran - temmuz gibi kriz yaşayabileceğimiz aylar var. Yine balık ve diğer deniz canlılarının toplu ölümlerini görebiliriz. Deniz ekosisteminde bir iyileşme şu an söz konusu değil” dedi.