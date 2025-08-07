Marmara'nın depremsellik gizemi! Prof. Dr. Bektaş harita paylaştı: 'Denizde 7'den küçük, karada 7'den büyük deprem olabilir'

Haberin Devamı

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'nin depremselliğine ilişkin açıklamalarda sosyal medyasından bir analiz paylaştı. Harita üzerinden açıklamalarda bulunan Bektaş, Marmara Denizi’ndeki depremlerin genellikle daha küçük ölçekli olduğunu ve karadaki depremlerden farklılık gösterdiğini belirtti.

Jeofizik haritaya göre Marmara Denizi’nin altında, yerin derinliklerinde sıcak ve yumuşak bir tabaka (manto – kırmızı alan) yüzeye doğru yükseliyor. Bu yükselme, üstteki sert kabuğu (sismik kabuk) geriyor ve inceltiyor (yaklaşık 10 km kalınlığa kadar). Bu incelme, fay hatlarının zayıflamasına ve yavaşça kaymasına (“creep” hareketi) neden oluyor.

Bu nedenle Marmara Denizi’ndeki faylar büyük enerji biriktiremiyor ve genellikle 7’den küçük büyüklükte depremler üretiyor.

"KARADA 7'DEN BÜYÜK DEPREM OLUŞTURABİLİR"

Karada ise durum farklı. Mavi alanla gösterilen bölgede kabuk daha kalın (17 km’ye kadar) ve faylar kilitli durumda. Bu kilitlenme, büyük enerji birikimine yol açıyor ve 7’den büyük depremler oluşturabiliyor. 20. yüzyıldaki depremlerin dağılımı da bu teoriyi destekliyor: Denizde daha küçük, karada ise daha büyük depremler görülüyor.

Prof. Dr. Bektaş'ın harita üzerinden yaptığı açıklamalar ise şöyle:

"Marmara Denizinde yerin sıcak MANTO kısmı ( kırmızı alan ) yükselince üstde deprem oluşturan SİSMİK KABUK gerilip incelmiş ( yaklaşık 10 km), faylar zayıflamıştır ( creep ). Sonuç : Karada ( mavi alan )

17 km derinliğe kadar kilitli ve deprem enerjisi biriktiren faylar M >7 depremi üretirken ; Marmara Denizinde 10 km derinlikte kısmen sürüklenen ( creep ) faylar M<7 depremlerini üretmiştir. 20. Yüzyıl depremlerinin haritadaki dağılımı yukarıdaki teoriyi doğrular niteliktedir."