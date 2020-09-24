Marmaraereğlisi Kaymakamı'ndan Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası açıklama

Zehin, AA muhabirine, Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtilerek, "Depremle ilgili bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok. Ekiplerimizi herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır tutuyoruz." dedi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ise belediye binasında çok az kişinin depremi hissettiğini, şu ana kadar bir olumsuzluğun yaşanmadığını dile getirdi.