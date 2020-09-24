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AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 18:16 | Son Güncelleme:

Marmaraereğlisi Kaymakamı'ndan Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası açıklama

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Marmaraereğlisi Kaymakamı'ndan Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası açıklama
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Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, Marmara Denizi'nde yaşanan depremle ilgili kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Zehin, AA muhabirine, Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtilerek, "Depremle ilgili bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok. Ekiplerimizi herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır tutuyoruz." dedi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ise belediye binasında çok az kişinin depremi hissettiğini, şu ana kadar bir olumsuzluğun yaşanmadığını dile getirdi.

Son dakika... İstanbul'da depremİstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
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