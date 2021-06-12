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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.06.2021 - 14:29 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Marmara'daki müsilajlar incelendi! Bakın içinde ne tespit edildi...

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Köksal Pabuçcu, müsilajın (deniz salyası) temel kaynağı olan mikroalglerin florasını tespit ettiklerini belirtti.

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  • Son dakika... Bu harita Türkiyede ilk Tablo çok vahim... İşte Müsilajın (deniz salyası) yoğunluğu...
  • Son dakika... Bu harita Türkiyede ilk Tablo çok vahim... İşte Müsilajın (deniz salyası) yoğunluğu...
  • Son dakika... Bu harita Türkiyede ilk Tablo çok vahim... İşte Müsilajın (deniz salyası) yoğunluğu...
  • Son dakika... Bu harita Türkiyede ilk Tablo çok vahim... İşte Müsilajın (deniz salyası) yoğunluğu...
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Pabuçcu, fakülte binasında düzenlenen basın toplantısında, mikroalglerin aslında çok faydalı organizmalar olduğunu söyledi.

Mikroalglerin atmosferik oksijene yüzde 60 oranında katkıda bulunduğunu anlatan Pabuçcu, "Bunlar olumsuz şartları gördüğü zaman kistik bir yapıya dönüşüyorlar. Önce çok fazla çoğalıyorlar, 'bloom' yapıyorlar ve daha sonra da müsilaj üretiyorlar. İlk etapta yaptığımız çalışma ile müsilaj içindeki organizmaların tespitini yaptık. Hangi tür mikroalgler var, bunu tespit ettik. Bunlardan farmasötik özellikte olanları ve müsilajın kendisini değerlendirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika haberler: Marmaradaki müsilajlar incelendi Bakın içinde ne tespit edildi...

DENİZ SALYASINA OKSİJENLİ ÇÖZÜM

Laboratuvarda oluşturdukları cam akvaryum içerisinde müsilajı oksijenize ederek sorunu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini aktaran Pabuçcu şunları kaydetti:

Son dakika haberler: Marmaradaki müsilajlar incelendi Bakın içinde ne tespit edildi...

"Suya onda biri oranında deniz salyası koyduk ve oksijenize ettik. Yaklaşık 2 saat içerisinde deniz salyasının homojenize olduğunu ve parçalandığını gözlemledik. Parçalanmadan yaklaşık 2 saat sonra da kist halindeki adeta ölü pozisyonundaki alglerin reaktive olduklarını ve hareketlendiklerini gözlemledik. Bunlar tekrar ışıkta fotosenteze başladılar ve eski olumlu pozisyonlarını aldılar."

Son dakika haberler: Marmaradaki müsilajlar incelendi Bakın içinde ne tespit edildi...

Pabuçcu, müsilajdan kozmetik jel, ya da krem elde etmeyi planladıklarını ve çalışma başlattıklarını da söyledi.

Son dakika haberler: Marmaradaki müsilajlar incelendi Bakın içinde ne tespit edildi...

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Akın Levent de katıldı.

Müsilaj kararı Resmi Gazetede
Müsilaj kararı Resmi Gazete'de

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