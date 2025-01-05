Marmara’da yine müsilaj alarmı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj sonrası 22 maddelik ‘Marmara Denizi Eylem Planı’ hazırlandı. Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu oluşturuldu. Hazırlanan eylem planı, Marmara’ya kıyısı olan 7 ilin üst düzey yöneticileri ile imza altına alındı.

‘EYLEM PLANI’NA UYUN’

AncakMarmara Denizi Eylem Planı’nda yer alan 22 eylemden 3’ü hayata geçirilmedi. Son dönemde Marmara Denizi’nin genelinde, deniz yüzeyinden 5 ile 25 metre arasında değişen derinliklerde müsilaj oluşumuna dair haberler kamuoyunda yer almaya başladı. Müsilaj Bilim Teknik Kurulu’nun, ‘Kirlilik girdisinin azaltılması için özellikle belediyelerin yapma taahhüdünde bulundukları ileri atık su arıtma tesislerini bir an önce tamamlamaları ve denetimlerin sıkılaştırılması’ tavsiyeleri doğrultusunda Bakanlık, söz konusu belediyelere görevlerini yapmaları için uyarı yazısı gönderdi. Yazıda, “Marmara Denizi’nde müsilaj gibi sorunların bir daha yaşanmaması adına idareniz tarafından yapılması gereken atık su altyapı yatırımlarının mevzuatta tanımlanan sürenin de sonuna yaklaşıldığı göz önünde bulundurularak bir an önce hayata geçirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” denildi.