Marmara'da sıkı takip: 55 tesis kapatıldı, 822.5 milyon lira ceza kesildi

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ni müsilaj tehdidinden arındırma ve ekolojik dengesini korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. 2021 yılında ortaya çıkan müsilajın ardından 6 Haziran 2021'de Bakanlık koordinasyonuyla 22 Maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı açıklanmıştı. Eylem planının en önemli maddesini ise Müsilaj Bilim Kurulu üyelerinin de işaret ettiği atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan azot ve fosfor yükünü azaltmak oluşturuyordu. Bu kapsamda eylem planında, bölgede bulunan atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürme zorunluluğu yer aldı.



Süre doldu, ileri arıtma taahhütleri yerine getirilmedi



Eylem planı kapsamında Marmara Denizi Havzası'ndaki belediyelerin ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kurmaları için verilen süre 15 Haziran 2025'te sona erdi. Ancak gelinen noktada tesislerin dönüşümü, kapasite artışı ve revizyonuna yönelik Bakanlığa sunulan 169 iş planından sadece 42'si tamamlandı. 2021 yılında Marmara Bölgesi'nde yüzde 51 olan ileri biyolojik atık su arıtma oranı sadece yüzde 0.7'lik artışla yüzde 51,7'e yükseldi.

Haberin Devamı

Bakanlık, taahhütlerin yerine getirilmemesi üzerine 23 Haziran'da Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ildeki 480 tesiste eş zamanlı denetimlere başladı. Mevcut atık su arıtma tesislerinin ileri atık su arıtma sistemine geçip geçmedikleri, standartlara uygun faaliyet gösterip göstermedikleri 50 kişilik denetim ekibi ile 24 yetkili çevre laboratuvarının desteğiyle devam ediyor.

Bakanlık ekipleri bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ile Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde denetim yaptı. İleri biyolojik arıtmaya geçmeyen Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ve ileri biyolojik arıtma yapmadığı belirlenen Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki ihlallerle ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 6 milyon 687 bin lira idari ceza uygulandı.Daha önce de kentsel atık suyu arıtmadan denize deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 6 milyon 687 bin lira ceza kesilmişti. Yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiği belirlenen Yalova Belediye Başkanlığı'na da 1 milyon 337 bin 354 lira ceza uygulanmıştı. Diğer illerden alınan numunelerin incelemeleri sürüyor.Marmara Havzası'nda bu yıl ocak ayından bugüne kadar 5 bin 638 tesiste denetim gerçekleştirdi. 822 milyon 547 bin 811 lira ceza uygulandı. 55 tesise kapatma cezası verildi. Ayrıca yine bu yıl Marmara Denizi'nde, gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik 34 bin 467 deniz aracı denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 60 deniz aracına 978 bin 909 bin 257 lira idari ceza uygulandı.