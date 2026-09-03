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Marmara'da sıcak su etkisi: Tekirdağ açıklarında 'sahanda yumurta' denizanası ortaya çıktı

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#Marmara Denizi#Deniz Canlıları#Cotylorhiza Tuberculata
Marmarada sıcak su etkisi: Tekirdağ açıklarında sahanda yumurta denizanası ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 13:18

Marmara Denizi'nde su sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Tekirdağ açıklarında halk arasında 'sahanda yumurta' veya 'maviş' olarak bilinen Cotylorhiza tuberculata türü denizanası görüldü. Uzmanlar temas edilmemesi konusunda uyardı.

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Su sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tekirdağ sahillerinde halk arasında "sahanda yumurta" veya "maviş" olarak bilinen Cotylorhiza tuberculata türü denizanası görüldü.

Marmarada sıcak su etkisi: Tekirdağ açıklarında sahanda yumurta denizanası ortaya çıktı

Tekirdağ açıklarında denize açılan vatandaşlar, su yüzeyinde dikkat çeken denizanalarını fark etti. Yuvarlak gövdeleri ve çok sayıdaki kollarıyla dikkat çeken denizanası, bir süre deniz yüzeyinde akıntıyla birlikte hareket etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülenen denizanasının, sıcak denizlerde görülen bir türe ait olduğu belirtildi. Bu türün Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaygın olarak görüldüğü, Marmara Denizi'nin güney kıyılarında da daha önce rastlandığı kaydedildi.

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Marmarada sıcak su etkisi: Tekirdağ açıklarında sahanda yumurta denizanası ortaya çıktı

Görünümü nedeniyle halk arasında farklı isimlerle anılan denizanasının, kubbeye benzeyen yuvarlak gövdeleri ve alt kısmındaki çok sayıdaki uzantısı en belirgin özellikleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu tür denizanalarına dokunulmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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#Marmara Denizi#Deniz Canlıları#Cotylorhiza Tuberculata

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