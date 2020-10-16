Ä°DO'nun GÃ¼zelyalÄ± - BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece seferini yapmakta olan deniz otobÃ¼sÃ¼, akÅŸam saatlerinde Bozburun'un 1 mil batÄ±sÄ±nda denize dÃ¼ÅŸerek turuncu renkli kanosuna sarÄ±lmÄ±ÅŸ vaziyette bulunan ve elindeki tiÅŸÃ¶rtÃ¼nÃ¼ sallayarak yardÄ±m isteyen bir kiÅŸiyi kurtardÄ±.

KaptanÄ±n tiÅŸÃ¶rt sallayan kiÅŸiyi fark etmesi Ã¼zerine durum Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na bildirildi. Gemi personeli hava ve deniz koÅŸullarÄ± nedeniyle en gÃ¼venli olan sancak baÅŸ gÃ¼verteye yÃ¶nlendirilirken, gemideki yolculara kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± anons edildi.

YapÄ±lan operasyonla yardÄ±m bekleyen kiÅŸi gemiye alÄ±ndÄ±. Bilinci aÃ§Ä±k olan kazazede battaniye verildi. YardÄ±ma koÅŸan yolcularÄ±n verdiÄŸi kuru kÄ±yafetler kazazedeye giydirilerek daha fazla Ä±sÄ± kaybÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Gemi kaptanÄ±, deniz koÅŸullarÄ± sebebiyle sahil gÃ¼venlik teknesinin talebi ile Armutlu Tatil KÃ¶yÃ¼ iskelesine yanaÅŸarak kazazedeyi, sahil gÃ¼venlik botuna teslim etti. Bu sÄ±rada sahil gÃ¼venlik ekibinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla iskeleye gelen 112 acil ekibi de kazazedeye mÃ¼dahale etti.

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