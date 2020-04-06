'Turuncu alarm' verilmişti! İşyerlerinin camları indi, çatılar uçtu….

Marmara Denizi'nde poyraz nedeniyle Tekirdağ sahilinde dev dalgalar oluştu. Fırtına nedeniyle Marmara'da deniz ulaşımı olumsuz etkilenirken dalgalar ve fırtınadan dolayı sahil alan sular altında kaldı.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi.

DEV DALGALAR SAHİLİ VURDU

Fırtına nedeniyle sahilde yaklaşık dev dalgalar oluştu. Dev dalgaların kıyıları dövmesi nedeniyle sahil çevresi sular altında kaldı. Çay bahçeleri alanında bulunan sandalyeler de çekilirken, çevrede bulunan şemsiye direkleri de sahilin demir korkulukları da rüzgara daha fazla dayanamayarak yıkıldı.

Dev dalgalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca kent genelinde hafif sağanak yağış etkili oluyor.



ŞİDDETLİ FIRTINA SİLİVRİ'DE DURAK VE AĞAÇLARI SÖKTÜ

Silivri’de şiddetli fırtına etkili olmaya devam ediyor. Fener Mahallesi'nde fırtına nedeniyle ağaç devrilirken Parkköy mevkiinde de minibüs durağı uçtu.

İstanbul genelinde dünden itibaren şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor. Silivri'de de etkisini gösteren fırtına nedeniyle Parkköy mevkiinde bulunan bir minibüs durağı yerinden çıkarak yolun ortasına uçtu. Fener Mahallesi'nde sağlık ocağı bahçesindeki ağaç devrilirken gece saatlerinde de etkili olan rüzgar Ortaköy Aslan Sokak üzerinde bir ağacın devrilmesine sebep oldu. Yol ortasına devrilen ağaç, ihbar üzerine verilen adrese gelen Selimpaşa İtfaiyesi ekiplerince kesilerek yol kenarına alındı.



FIRTINA HAYATI FELÇ ETTİ: İŞYERİNİN CAMLARI İNDİ, ÇATILAR UÇTU

Kırklareli’nde akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kentte bir işyerinin camları inerken, bazı evlerinde çatıları uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına için turuncu uyarı verdiği Trakya genelinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Dün geceden beri etkili olan fırtına nedeniyle Kırklareli’de bazı iş yerlerinin camları şiddetli rüzgardan kırılarak yerlere saçıldı. Ayrıca bazı evlerin çatıları da şiddetli rüzgardan dolayı daha fazla dayanamayıp etrafa uçtu. Olayda yaralanan olmazken söz konusu iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipleri yıkık alanlarda güvenlik önlemleri aldı.

Şiddetli fırtına kent geneline etkisi sürdürüyor.



GEMİLER FIRTINA DOLAYISIYLA LİMANA DEMİRLEDİ

Karadeniz'de etkili olan kötü hava koşullarında yol almakta güçlük çeken yük gemileri Sinop Limanı'na demirledi.

Bölgede zaman zaman hızı 40 kilometreye kadar çıkan rüzgar, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemileri olumsuz etkiliyor. Karadeniz'in dev dalgalarında yol almakta güçlük çeken 40'a yakın gemi Sinop'un doğal limanına demirleyerek, hava şartlarının normale dönmesini bekliyor.

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay gemilerin yaklaşık dört gündür bekleyişlerini sürdürdüklerini belirterek rüzgarın bir iki gün içinde etkisini yitirmesini beklediklerini vurguladı. Ayrıca Alpay, gemilerdeki personelin talep olması halinde zorunlu ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.



TEKİRDAĞ’DA FIRTINA ÇATILARI UÇURDU AĞAÇLARI DEVİRDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü’nce Tekirdağ başta olmak üzere Trakya bölgesi için verilen şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından şiddetli rüzgar Tekirdağ’da da etkili oldu. Marmaraereğlisi ilçesinde bir apartmanın çatısı uçarken Çorlu ilçesinde ise şiddetli rüzgar büyük bir ağacı kökünden sökerek devirdi.

Şiddetli rüzgar ilçelerde maddi hasar yaşanmasına neden olurken Marmara denizinde de dev dalgalar oluşturdu.

Tekirdağ’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Marmaraereğlisi ilçesinden denize açılan balıkçı motorları da denize açılamadı.