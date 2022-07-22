Marmara'da denizkestanesi artÄ±ÅŸÄ±yla gelen tehlike sinyali

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Marmara Denizi'nde ekosistemi dengede tutan denizkestanelerinin Ã§oÄŸaldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Bir kÄ±smÄ± veya tamamÄ± su iÃ§inde yaÅŸayan, suda serbest yÃ¼zen ve Ã§Ä±plak gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lebilecek bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸe sahip, yÃ¼ksek yapÄ±lÄ± su bitkileri olan makrofitlerin artÄ±ÅŸÄ±nÄ± kontrol altÄ±nda tutan denizkestaneleri, su altÄ±ndaki oksijen akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n dengesini de saÄŸlÄ±yor. Ä°stanbul Ãœniversitesi tarafÄ±ndan haziran ayÄ±nda Marmara Denizi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen seferde denizkestanelerinin Ã§oÄŸaldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

"DENÄ°ZKESTANELERÄ°NÄ°N FAZLA OLMASI ALGLERÄ°N AZALMASINA NEDEN OLUR"

Ä°stanbul Ãœniversitesi BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve Su ÃœrÃ¼nleri Ä°ÅŸleme Teknolojisi BÃ¶lÃ¼mÃ¼, BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k Teknolojisi ve YÃ¶netimi Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Prof.Dr. Firdes Saadet Karakulak, denizkestanelerinin Marmara Denizi'ndeki Ã¶nemine deÄŸinerek, "Denizkestanesi Ã¶zellikle bentik bÃ¶lge dediÄŸimiz deniz dibinde yaÅŸayan bir canlÄ±. Daha Ã§ok alglerle beslenen diÄŸer balÄ±klarÄ±n da besinini oluÅŸturan bir canlÄ±. Bu canlÄ±lar aslÄ±nda suyu sÃ¼zerek beslenme eÄŸilimi gÃ¶sterirler. TÃ¼rkiye denizlerinde 20'ye yakÄ±n denizkestanesi tÃ¼rÃ¼ var. Marmara Denizi'nde 18 tane tÃ¼r var. Her biri farklÄ± Ã¶zelliÄŸe sahip. Ticareti yapÄ±lan Paracentrotus lividus tÃ¼rÃ¼, oksijeni bol olan denizlerde daha Ã§ok bulunur. Onun olduÄŸu bÃ¶lgeleri temiz bÃ¶lge olarak isimlendirebiliriz. Ama Ä°stanbul'da, Brissopsis lyrifera tÃ¼rler ise; organik kirliliÄŸin yoÄŸun olduÄŸu yerlerde aÅŸÄ±rÄ± Ã§oÄŸalma eÄŸilimi gÃ¶sterir. Her bir tÃ¼r, bize o deniz hakkÄ±nda bilgiler verebiliyor. Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸinin etkisi de var, bununla birlikte denizlerde de asitleÅŸme sÃ¶z konusu. Bu tÃ¼m deniz canlÄ±larÄ±nÄ± etkilemekte. Mercanlar, denizkestaneleri de bu durumdan etkileniyorlar. DolayÄ±sÄ±yla popÃ¼lasyonlarÄ±nda bir azalma var. Ã–zellikle Marmara Denizi hassas bir deniz, mÃ¼silaj oluÅŸumlarÄ± var. MÃ¼silaj oluÅŸumunda biliyorsunuz diÄŸer deniz canlÄ±larÄ±n etkisi olabiliyor. Biz bu alglerin aÅŸÄ±rÄ± Ã§oÄŸalmasÄ±nÄ± engellememiz iÃ§in mutlaka denizkestanesinin avcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Marmara Denizi'nde yapÄ±lmamasÄ± lazÄ±m. Denizkestanesinin az olmasÄ± alglerin aÅŸÄ±rÄ± Ã§oÄŸalmasÄ±na, denizkestanelerinin fazla olmasÄ± alglerin azalmasÄ±na neden olur. Bu dengenin saÄŸlanmasÄ± lazÄ±m. Denizkestanesi ile beslenen balÄ±klarda da aÅŸÄ±rÄ± avcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yapÄ±lmamasÄ± gerekiyor" dedi.Â

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"DENÄ°ZKESTANESÄ°NDE AÅžIRI BÄ°R ARTIÅž SÃ–Z KONUSU"

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Prof.Dr. Firdes Saadet Karakulak, "GeÃ§en ay Marmara Denizi'nin seferini gerÃ§ekleÅŸtirdik, ÅŸu an ekosistemde bir canlÄ±lÄ±k var. GeÃ§en ay Marmara Denizi'nde Oksijeni seven denizkestanesinde (Paracentrotus lividus) bir artÄ±ÅŸ sÃ¶z konusu. DiÄŸer organik kirliliÄŸi seven denizkestanesinde de (Brissopsis lyrifera) aÅŸÄ±rÄ± bir artÄ±ÅŸ var. Bu durum biyoÃ§eÅŸitliliÄŸi deÄŸiÅŸtirebiliyor, biyoÃ§eÅŸitliliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmekteyiz. BalÄ±k tÃ¼rlerinde bir azalma sÃ¶z konusu. Her bir tÃ¼rÃ¼n dengede olmasÄ± lazÄ±m. Bu iyi bir durum deÄŸil" diye konuÅŸtu.Â

"BU DURUM MÃœSÄ°LAJI TETÄ°KLEYEBÄ°LÄ°R"

BandÄ±rma Onyedi EylÃ¼l Ãœniversitesi Denizcilik FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Mustafa SarÄ± ise, makrofitlerin aÅŸÄ±rÄ± Ã§oÄŸalmasÄ± nedeniyle denizde oksijensiz alanlar oluÅŸabileceÄŸini belirterek, "Denizkestanelerinin sayÄ±sÄ± azaldÄ±ÄŸÄ± zaman makrofitler Ã§oÄŸalmÄ±ÅŸ olurlar. BunlarÄ±n Ã§oÄŸalmasÄ± o bÃ¶lgedeki azotu, fosforu azaltÄ±r ama kÄ±yÄ±sal anlamda biyolojik Ã§eÅŸitliliÄŸe baÄŸlÄ± olarak birtakÄ±m ekolojik olaylarÄ±n negatif etkiler ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na neden olur. AÅŸÄ±rÄ± alg Ã§oÄŸalmasÄ± o bÃ¶lgede Ã¼retimden daha Ã§ok oksijen tÃ¼ketimine neden olacaÄŸÄ± iÃ§in Ã¶lÃ¼ bÃ¶lgelerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na neden olur. Bu durum mÃ¼silajÄ± tetikleyebilir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.