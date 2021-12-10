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Marmara’da denizanası istilası! Uzmanlardan 'dokunmayın' uyarısı

#Marmara Denizi#Denizanası#Tekirdağ
Marmara’da denizanası istilası Uzmanlardan dokunmayın uyarısı

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında denizanası istilası yaşandı. Uzmanlar vatandaşlara denizanalarına kesinlikle dokunmamaları uyarısında bulundu.

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Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında denizanası istilası yaşandı. Zaman zaman Marmara Denizi'nin çevresindeki illerin açıklarında kendini gösteren denizanaları, bu kez Süleymanpaşa ilçesi açıklarında kendini gösterdi. Deniz yüzeyini istila eden denizanaları, gün içerisinde lodosun esmeye başlamasıyla kıyıya doğru sürüklendi. Kıyıda biriken denizanaları vatandaşlar arasında da merak konusu oldu. Uzmanlar, son yüzyılda iklim değişikliğine bağlı olarak daha ılıman kış ve sonrasında daha sıcak yaz mevsimi yaşanmasının etkisiyle su sıcaklıklarının da artış gösterdiğine, yükselen su sıcaklıklarının da denizanası popülasyonunun artmasına sebep solduğunu belirtti.

Marmara’da denizanası istilası Uzmanlardan dokunmayın uyarısı


Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şirin, “Denizanalarında mevsimsel bir durum var. Bulduğum beslenme tiplerinden kaynaklı olarak fitoplanktomları tercih ediyorlar. Planktomlarda özellikle küresel ısınmalardan dolayı ve su sıcaklıklarının uzun sürelerde sabit ve yüksek seviyelerde gitmesi, denizanalarının genel beslenmesini sağlayan fitoplanktomları çoğaltıyor. Dolayısıyla da mevsimsel olarak hareket halinde olan denizanaları kütlesel olarak bu fitoplanktomların bulunduğu yerlerde beslenme davranışı gösteriyor. Bu genel bir iklim değişikliğinin getirdiği bir durum. Biz bilim insanları da bunlarla yüzleşiyoruz. Uç noktalar halinde görüyoruz. Görülme süreleri uzayabiliyor. Popülasyonları çok yüksek seviyelere çıkabiliyor. Ama bazen de çok düşük seviyelere de inebiliyor. Maalesef bu durumlarla karşılaşma oranları da her geçen gün artıyor. Kesinlikle dokunulmamalı. Çünkü uzantılarında nemetosit dediğimiz bazı yapılar var. Bunlar vücudumuza temas ettiği zaman alerjik reaksiyonlara neden olabilirler ve zehirleyebilir. Bu nedenle denizanalarına kesinlikle dokunmamamız gerekiyor” dedi.

Marmara’da denizanası istilası Uzmanlardan dokunmayın uyarısı

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“AĞLARIMIZA ZARAR VERİYOR”

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz da yaptığı açıklamada, “Tabii ki bu denizanası denizde her zaman var. Bu balıkçılık zamanı daha çok oluyor. Bize engel oluyor mu, tabii ki oluyor. Ağlarımızı denizanaları yüzünden denizden alamıyoruz. Ağların gözeneklerine girdiği için almakta zorlanıyoruz. Arada geliyor gidiyor. Şimdi havanın esmesiyle kıyıya vurmaya başladı. O da bir deniz canlısı, ona bir şey diyemeyiz. Deniz canlıları her zaman yüzeyde de var, denizin altında da var. Güzel ve güneşli havalarda suyun üzerine çıktığı doğru. Çıktığı zaman da mesela ağ atarken denizin altını görmüyoruz mesela, kendisi denizin altından çıkıyor. Bu sefer bize zararı çok oluyor. Ama yapabileceğimiz bir şey yok, oda bir deniz canlısı” diye konuştu.

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#Marmara Denizi#Denizanası#Tekirdağ

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