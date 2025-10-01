Marmara'da büyük tehdit: 10 metre derinlikte görüldü

Haberin Devamı

Deniz Yaşamı Koruma Derneği üyesi Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Baran Akcan, "Düzenli olarak Sivriada'da habitat kontrolü yapmaktayız. Geçen hafta yaptığımız kontrollerde mercanların üzerinde müsilaj tespit ettik. Bu hafta kontrollerimizi tekrar gerçekleştirdik.

Geçen haftalarda 5 metrede gördüğümüz müsilajı bu hafta 10-15 metrelerde görmeye başladık. Fakat geçen haftalarda 20 metrelerde göremediğimizi bu hafta görmeye başladık. Mercanların üzerini yavaş yavaş kapatmaya başladılar. Gelecekteki durumu tekrar dalış yaparak haberdar edeceğiz" dedi.