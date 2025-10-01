×
Marmara'da büyük tehdit: 10 metre derinlikte görüldü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 14:27

Marmara Sivriada çevresinde deniz habitatı üzerinde çalışma yapan Deniz Yaşamı Koruma Derneği üyeleri, geçen hafta yaptıkları deniz dibi dalış faaliyetinde 5 metrelerde belirledikleri müsilaj tehdidini, bu hafta tekrar dalış yaparak kontrol etti.

Deniz Yaşamı Koruma Derneği üyesi Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Baran Akcan, "Düzenli olarak Sivriada'da habitat kontrolü yapmaktayız. Geçen hafta yaptığımız kontrollerde mercanların üzerinde müsilaj tespit ettik. Bu hafta kontrollerimizi tekrar gerçekleştirdik.

Geçen haftalarda 5 metrede gördüğümüz müsilajı bu hafta 10-15 metrelerde görmeye başladık. Fakat geçen haftalarda 20 metrelerde göremediğimizi bu hafta görmeye başladık. Mercanların üzerini yavaş yavaş kapatmaya başladılar. Gelecekteki durumu tekrar dalış yaparak haberdar edeceğiz" dedi.
