Marmara’da 5.0 paniği! 'Büyük depremin habercisi değil'

Haberin Devamı

Marmara Denizi’nde Tekirdağ açıklarında dün saat 14.55’te Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18.24 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, yerin 6.71 kilometre derinliğinde kaydedildi. Tekirdağ’ın yanı sıra başta Trakya’nın tamamı ve İstanbul olmak üzere, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Eskişehir’de de hissedilen, büyük bir korku ve paniğe neden olan depreme ev ve iş yerlerinde yakalananlar hemen sokaklara çıktı.

OKULLAR BOŞALTILDI

Depremin merkez üssüne en yakın noktadaki Marmaraereğlisi ilçesinde korku daha fazla yaşandı. Ev ve iş yerlerinde depreme yakalananlar, panikle dışarı kaçtı. İlçedeki okullar da boşatıldı. Öğrenciler, okullara gelen ailelerine teslim edildi.

Haberin Devamı

İKİ YAKASI DA SALLANDI

Deprem İstanbul’un her iki yakasında da şiddetli olarak hissedildi. Vatandaşların bazıları evlerinden ve işyerlerinden dışarı çıktı. Öğrenciler öğretmenleri tarafından okul binalarından tahliye edilirken, veliler de panikle çocuklarını almak için okullara gitti.

Gözden Kaçmasın Marmara yine sallandı! 5 büyüklüğündeki depremde cama fırladı Haberi görüntüle

YERLİKAYA: EKİPLER SAHADA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, “AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” dedi.

VALİ GÜL: 17 KİŞİ YARALANDI

İstanbul Valiliği, depremin ardından 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alındığını açıkladı. Vali Davut Gül de deprem sırasında 17 kişinin panik nedeni ile yaralandığını söyledi ve “Tespit edilen bir yıkım olayıyla karşılaşmadık” dedi. AFAD’dan yapılan açıklamada ise “Marmara Denizi’nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55’te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

UZMANLAR NE DEDİ

NİSANDAKİ DEPREMİN ARTÇISI

* Prof. Dr. Süleyman Pampal: Silivri’de 23 Nisan’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bu son deprem onun olduğu yerin doğu tarafında bir yerde görünüyor. Bölgede 1912, 1935 ve 1970’lerde de şiddetli depremler olmuştu. 23 Nisan’daki 6.2’lik Silivri depremi önemli bir enerji boşalmasına yol açtığı için bu son deprem çok fazla kaygılandırmadı beni. Nisandaki depremin artçısı olarak da değerlendirilebilir.”

Haberin Devamı

KUZEY ANADOLU FAYINDA

* Prof. Dr. Şükrü Ersoy: “Kuzey Anadolu fayının üzerine denk geliyor. Deprem bilimciler olarak fay uçlarını sevmeyiz. Ama bu deprem fayın uç taraflarında olmasına rağmen devamında önemli bir deprem daha beklemiyoruz. 23 Nisan’daki depremin uzantısında gerçekleşen bir deprem. Dolayısıyla o depremin artçısı diyebiliriz.”

HER AN BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR

* Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya geç hazır olun ve İstanbul’u depreme hazırlayın” dedi.

Haberin Devamı

BÜYÜK DEPREMLE ALÂKASI YOK

* Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: “23 Nisan’da Silivri ile Büyükçekmece arasındaki fay kırılmıştı. O fayın batıya doğru uzanan kesiminde, Silivri çukurunda kalan bir segmenti vardı. O segment üzerinde 6.2’lik bir deprem bekliyorduk. Ama bunun büyük İstanbul depremi ile bir alâkası yok.”