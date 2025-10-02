×
HABERLERGündem Haberleri

Marmara yine sallandı! 5 büyüklüğündeki depremde cama fırladı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Marmara Depremi#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 16:44

Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşti. Depremin hissedildiği İstanbul'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Deprem anları kameralara böyle yansıdı.

TEKİRDAĞ’ın Marmaraereğilisi ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ’ın yanı sıra İstanbul’da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

BURSA VE YALOVA'DA DA HİSSEDİLDİ

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Bursa ve Yalova'da da hissedildi. Depremde avizeler sallanırken; o anları ev ve iş yerlerinde hissedenler, sarsıntı ile birlikte sokağa çıktı.

PANİKLE DIŞARI KAÇTILAR

Yaşanan panik, güvenlik kameralarına da yansıdı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde teknoloji ürünleri satılan dükkanda bulunan 5 kişi, sarsıntı ile birlikte koşarak dışarı çıktı.

Marmara yine sallandı 5 büyüklüğündeki depremde cama fırladı

Orhangazi ilçesindeki bir telefon aksesuarı mağazasında da 2 kişi, deprem paniği ile sokağa koştu. Sokaktaki vatandaşların yaşadığı panik de mağazanın içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.


PENCEREYE FIRLADI

Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da paniğe neden oldu. Esenyurt'ta büyük korku yaşayan bir kadının cama çıkarak çığlıklar attığı anlar kameraya yansıdı.



İSTANBUL'DA DEPREMİN ARDINDAN TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 67'YE KADAR ÇIKTI

İstanbul'da da hissedilen depremin ardından evlerinden, okullarından ve iş yerlerinden çıkan İstanbullular özel araçlarıyla yollara çıktı.

Trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişlerinde trafik yoğunluğu gözlenirken Avrasya Tüneli'nde ulaşımın aksamadığı görüldü. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar araç yoğunluğu aralıklarla devam ediyor.

Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Cevizlibağ, Haliç ve Mecidiyeköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

Basın Ekspres Caddesi ile D-100 kara yolunda Haramidere'de TEM Otoyolu'na katılım noktasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de araçlar güçlükle seyrediyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 60, Avrupa Yakası'nda yüzde 71, kent genelinde ise yüzde 67'ye kadar çıktı.

#İstanbul#Marmara Depremi#AFAD

