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Haber Giriş: 24.12.2020 - 16:30 | Son Güncelleme:

Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı.. İl il günlük hava durumu raporu

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Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı.. İl il günlük hava durumu raporu
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Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 kilometre/saat) öngörülüyor. Marmara ve Kuzey Ege'de yarın kısa süreli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 kilometre/saat) öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, karbonmonoksit zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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