Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Serap Helvacı hayatını kaybetti

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Prof. Dr. Serap Helvacı için yarın saat 10.00'da Marmara Üniversitesi Rektörlüğü önünde bir veda töreni yapılacak. Helvacı aynı gün öğle namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

EDEBİYAT FAKÜLTESİNİ BIRAKIP HUKUK OKUDU

Serap Helvacı, 1959 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Helvacı, ilkokulu Edirne Şehit Asım İlkokulu'nda, ortaokul ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bir yıl okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde başladığı Yüksek Lisansı'nı 1985 yılında bitirerek doktora sınavlarına girdi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde doktora eğitimine başladı. 1987 yılında Yüksek Öğrenim Kurumu'nun sağladığı bursla iki yıl süre ile İsviçre'ye, Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gitti. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Özel Hukuk Bölüm Başkanı ve Medeni Hukuk Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Galatasaray Lisesi'nden dönem arkadaşı olduğu, Galatasaray Kulübünün eski ikinci başkanlarından Prof. Dr. Mehmet Helvacı ile evlenen Serap Helvacı'nın, Sinan ve Selim adlarında iki erkek çocuk çocuğu var.

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Prof. Dr. Serap Helvacı için TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, öğrencileri ve sevenleri sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaştı.

"HUKUKÇULARIN BÜYÜK HOCASI"

Marmara Üniversitesi yaptığı yazılı açıklamada, "Hukuk Fakültesi eski dekanlarımızdan Prof. Dr. Serap Helvacı vefat etmiştir. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm hukuk camiasına baş sağlığı dileriz" denildi.

Marmara Hukuk Derneği ise yayınladığı mesajda "Fakültemiz eski dekanı, hukukçuların büyük hocası, Sayın hocamız Prof. Dr. Serap Helvacı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hukuk camiamızın başı sağolsun. Bizlere bırakmış olduğu bilim mirası yolumuzu her zaman aydınlatacak" denildi.

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ŞENTOP: "BİRLİKTE GÖREV YAPTIK"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da sosyal medya hesabından bir paylaştığı mesajda, "Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı, uzun yıllar birlikte görev yaptığımız kıymetli hukukçu, değerli insan Prof. Dr. Serap Helvacı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, dostlarına, öğrencilerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

"MARMARA HUKUK FAKÜLTESİNİN İLK KADIN DEKANI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Özlem Zengin, Prof. Dr. Helvacı'nın Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ilk kadın dekanı olduğunu belirttiği mesajında "Değerli hukukçu Av. Prof. Dr. Serap Helvacı'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına, öğrencilerine başsağlığı diliyorum" dedi.

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ELMAS: "DİVAN ÜYEMİZ, DUAYEN HUKUKÇU"

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ise mesajında "Kulübümüzün Divan üyesi, Sayın Mehmet Helvacı'nın çok kıymetli hayat arkadaşı, Türk Medeni Hukuku'nun duayen ismi Prof.Dr.Serap Helvacı'nın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" dedi.

GALATASARAY: "8122 SİCİL NUMARALI DİVAN ÜYEMİZ"

Prof. Dr. Helvacı için mezun olduğu Galatasaray Lisesi de bir mesaj yayınladı. Mesajda "Kulübümüzün eski İkinci Başkanlarından Prof. Dr. Mehmet Helvacı'nın değerli eşi, 8122 sicil numaralı Divan Üyemiz Prof. Dr. Serap Helvacı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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İSTANBUL BAROSU: "DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ"

İstanbul Barosu yayınladığı mesajda ise, "Baromuzun 13528 sicil sayısında kayıtlı, Avukat Prof. Dr. Serap Helvacı'nın vefatının büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhumeye Tanrıdan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.