Marmara müsilaj belasıyla cebelleşirken İmamoğlu'na 'temel atmama' tepkisi

Marmara Denizi’nde görülen deniz salyasının (müsilaj) yoğunluğu, su altındaki canlıların yaşamlarını tehdit ediyor. Marmara'nın birçok kıyısında beyaz bir tabaka halinde biriken salyalar, deniz tabanında ve açıklarda da yoğunlaştı.

İBB 'KİRLİLİKTEN DEĞİL' DEMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçen mayıs ayında müsilajın mevsimsel biyolojik süreç olduğu açıklaması yapmıştı. İBB açıklamasında, müsilaj tabakasından numuneler alındığı belirtilmiş ve çıkan raporda sürecin herhangi bir kirlilik olmadığının anlaşıldığı iddia edilmişti.

Açıklamada, "Müsilaj olayı çok uzun sürmeyecek bir doğa olayı olup, en fazla 1-2 ay içerisinde deniz suyunun tamamen ısınması ve mevsim sıcaklığının normal değerlere ulaşması ile ortadan kalkabilecek bir süreçtir" denilmişti.

TESİS AÇIŞINI İPTAL ETTİ

Uzmanlar deniz salyası oluşumunu büyük oranda atıkların arıtılmadan denize boşaltılması ve buna bağlı oluşan kirliliğe bağlarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kasım 2019'da Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımını durdurmuştu.

Ekrem İmamoğlu, 7 Kasım 2019'de Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 'temel atmama' törenini düzenlemiş ve burada yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

* Yarın bir Temel Atmama Törenim var gerçekten. Çünkü göreve geldiğimizde bizim önümüze getirilmiş, dayatılmış, ihale çıkılmış, teklifler alınmış... Silahtarağa'da, hem de o Eyüpsultan'ın devamında ilçenin sınırları ilçesinde, Haliç'in o güzel doğasını bütünleyen, 130 bin m2'lik alanı kapsayan, 70 bin metreye yakınlık kısmı orman olan bir arazide bir artıma tesisi.

'GEREK YOK BÖYLE YATIRIMA'

* Maliyeti 1 milyar 100 milyonun üzerinde, bir katrilyondan bahsediyorum yani. Arazi değeriyle beraber 1,5 milyarı aşan bir proje. Ekonomik sıkıntı vesaire bir kenara, durdurduk. Birçok projeyi böyle durdurduk aslında ve arkadaşlarıma araştırma yaptırıyoruz. Gerek yok böyle bir yatırıma, böyle bir arıtma tesisine gerek yok, 1,5 milyar.

GÖKSU: İŞ YAPMAYACAĞINI BİLİYORDUK, ŞİMDİ...

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İmamoğlu'nun arıtma tesisini iptal konuşmasını alıntılayarak, "CHP'nin belediyeciliğinin iş yapmayacağını zaten biliyorduk. Şimdi bu yenilenmiş sürümlerinde yapılanları bozmak, yapılacakları durdurmak ve bunları da büyük bir işmiş gibi anlatmak da var maalesef" yazdı.

AK PARTİ'DEN KOMİSYON KARARI

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de bu hafta, Marmara Denizi'ndeki müsilaj probleminin çözümü için araştırma komisyonu kurulmasına dair önergelerinin görüşüleceğini bildirdi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, bu hafta , Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa çözüm üretilmesi, oluşan kirliliğin önlenmesine yönelik "Marmara Denizi'ndeki Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu" kurulmasına dair hazırlanan önergenin görüşülmesinin planlandığını belirtti.

Bülent Turan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* İklim değişikliği nedeniyle deniz suyu sıcaklığının aşırı yükselmesi, Marmara Denizi'nin durgun yapısı ve kirlilik gibi etkenler müsilaj problemine neden olmaktadır.

* Bu kaynaklar arasında kontrol edilebilen tek etken kirliliktir. İçinde bulunduğumuz Çevre Koruma Haftası'nda denizlerdeki kirliliğin önüne geçilmesi, sorunlara çözüm üretilmesi, gerekli tedbirlerin alınması adına böyle bir adımın atılması son derece kıymetli.

* Mavi Vatanımız olan denizlerimizi, doğayı, çevreyi korumak, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak öncelikli hedeflerimizden olmaya devam edecek.

KURBAĞALIDERE DE BİTTİ

Öte yandan, bugün Kadıköy Kurbağalıdere'den de üzücü görüntüler geldi. Anadolu Yakası kıyı şeridinde sabah saatlerinde güneyden esen rüzgarla birlikte birikmeye başlayan müsilaj tabakaları, Kadıköy'de Kurbağalıdere, Caddebostan Plajı ve Bostancı Sahili'nde yoğun olarak görüldü. Kurbağalıdere bölgesinde rüzgarın etkisiyle kıyıda biriken çöpler müsilajla birlikte kalın ve yoğun bir tabaka oluşturdu.

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