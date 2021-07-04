‘Marmara mavisine kavuşuyor’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ndeki müsilaj mücadelesinde gelinen noktayı rakamlarla aktardı. Dün itibarıyla müsilaj temizleme seferberliğinin 25’inci gününe gelindiğini hatırlatan Kurum, “2 Temmuz günü topladığımız 475 metreküp müsilajla birlikte toplam 10 bin 434 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik” dedi. Bakan Kurum, Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan şehirlerde dün toplanan müsilaj miktarlarını ise şöyle açıkladı: İstanbul’da 5.877 metreküp, Kocaeli’de 476 metreküp, Bursa’da 166 metreküp, Tekirdağ’da 154 metreküp, Balıkesir’de 811 metreküp, Çanakkale’de 915 metreküp, Yalova’da 2.035 metreküp.”

17 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Karadan 402, denizden de 180 olmak üzere toplam 582 farklı noktada temizleme çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Çalışmalarımız kapsamında toplam 8 bin 427 denetimi tamamladık. Mevzuata uymayan işletmelerden 37’sini faaliyetten men ettik, 134’üne 17 milyon 99 bin TL idari para cezası uyguladık. 2 bin 231 atık su numunesi inceledik. Marmara’mız mavisine kavuşuyor” dedi.

GÖNÜLLÜLER MÜSİLAJ TOPLADI

SOCAR Türkiye çalışanlarından oluşan SOCAR Gönüllüleri'nin Bursagaz çevre takımı, Bursa'nın Mudanya ilçesinde müsilaj ve su altı temizliği yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan derin deniz temizleme aracının kullanıldığı çalışmalarda gönüllüler, dalış yaparak su altındaki atık ve çöpleri temizledi. 2 saat süren temizleme çalışmasında denizden cam, plastik şişe, naylon poşet başta olmak üzere çok sayıda atık çıkarıldı. (AA)

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