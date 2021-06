Marmara Kurulu’ndan ilk toplantı

Basına kapalı toplantıda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Marmara’ya kıyısı bulunan 6 ilin belediye başkanı ve valisi ile bilim insanları da yer aldı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Murat Kurum şunları söyledi:

TEHLİKELİ ATIK DEĞİL

“Marmara Denizi’nde belirlediğimiz bölgelerde, hem su altından hem de su üstünden aldığımız örneklerle sürekli ölçümler yapıyoruz. Oksijen, azot ve fosfor seviyelerindeki değişimleri de an be an takip ediyoruz. Bu noktada şu iyi haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Müsilajın tehlikeli atık olup olmadığını gösteren 5 metal elementi var. Yaptığımız ilk çalışmalar neticesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik.”

Bakan Kurum toplantıda alınan kararları açıklarken de “3 hafta içerisinde, Marmara Denizi Havzası’nda yer alan tüm evsel, kentsel, endüstriyel, atıksu arıtma tesislerini yerinde inceleyeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla birlikte özellikle OSB’lerdeki arıtma tesislerinin durumunu ve iyileştirme kapsamında yapılması gerekenleri belirleyeceğiz” dedi.

BAKAN KURUM: 2 BİN 684 METREKÜP MÜSİLAJI BERTARAFA GÖNDERDİK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan temizlik çalışmasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kurum, “14 Haziran'da temizlediğimiz 518 metreküp ile birlikte toplamda 2 bin 684.5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik. İllerimizde 7 günün sonunda İstanbul 629.5 metreküp, Kocaeli 155.5 metreküp, Bursa 123.5 metreküp, Tekirdağ 128 metreküp, Balıkesir 333 metreküp, Çanakkale 251 metreküp, Yalova 1064 metreküp müsilajı temizleyerek Marmara Denizi'mizdeki 2 bin 684 ton müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik” dedi.

7 MİLYON LİRA PARA CEZASI

Denetimlerin de hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Kurum, “14 Haziran itibarıyla yapılan 1438 denetimde, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere 7 milyon 552 bin TL idari para cezası uyguladık” bilgisini paylaştı. (DHA)

CADDEBOSTAN’A GERİ DÖNDÜ

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajın (deniz salyası) Caddebostan Sahili’ndeki yoğunluğu artarken, ekiplerin temizleme çalışmaları devam ediyor. Yağış ve rüzgar nedeniyle önceki gün müsilaj görülmeyen Caddebostan Sahili dün yine salyayla kaplandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sahilde biriken müsilajları bariyerlerle bir yerde topladıktan sonra hortumlarla depolama tanklarına doldurdu. Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle deniz salyalarının azalıp veya çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam etti. (AA)

