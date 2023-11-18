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Marmara için fırtına uyarısı

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#Meteoroloji#Marmara#Fırtına
Marmara için fırtına uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 07:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaparak dikkatli olunması yönünde çağrı yaptı.

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Açıklamada; bu sabah saatlerinden itibaren Marmara’da (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Türk Hava Yolları (THY), bugün İstanbul Havalimanı’ndan 40 tarifeli seferi iptal ettiğini duyurdu. Ankara Valiliği de bugün akşam saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olacak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa karşı tedbir uyarısında bulundu.

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#Meteoroloji#Marmara#Fırtına

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