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Marmara depremi için ezber bozan açıklama: 7 ve üzeri deprem olasılığı zayıflıyor

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#Marmara Depremi#Deprem#Marmara
Marmara depremi için ezber bozan açıklama: 7 ve üzeri deprem olasılığı zayıflıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 23:14

Beklenen Marmara depremine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, Ana Marmara Fayı'nın tek parça ve homojen şekilde kilitli olmadığını belirterek, Batı ve Orta Marmara'da fayın enerji harcadığını ve bu durumun 7 ve üzeri büyüklükte deprem olasılığını ciddi oranda zayıflattığını söyledi.

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Beklenen Marmara depremiyle ilgili bilim dünyasında tartışmalar sürerken, Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan güncel bir değerlendirme geldi. Bölgedeki fay hatlarının enerji kaybettiğine dikkat çeken Bektaş, Marmara'da 7 ve üzeri büyüklükte yıkıcı bir deprem olma olasılığının giderek zayıfladığını belirtti.

"FAY TEK PARÇA DEĞİL, HER YERDE ENERJİ ÜRETMİYOR"

Ana Marmara Fayı'nın yapısına dair elde edilen yeni bulguları paylaşan Prof. Dr. Bektaş, fayın 125 kilometre uzunluğunda tek ve bütün bir hattan oluşmadığını vurguladı. Parçalı bir kırılma yapısına sahip olan fay hattı, uzunluğu ve derinliği boyunca her noktada homojen olarak kilitlenmiyor ve dolayısıyla her bölgede aynı oranda deprem enerjisi üretmiyor.

BATI VE ORTA MARMARA'DA ENERJİ ÇIKIŞI

Son dönemde yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarına değinen Bektaş, Alman ekolü de dahil olmak üzere tüm bilim dünyasının uzlaştığı yeni bir tablo çizdi. Özellikle Batı ve Orta Marmara'da fayın kilitli kalmayıp enerji harcadığını belirten uzman isim, bu durumun fayda biriken stresi azalttığını ve olası bir depremin şiddetini küçülttüğünü ifade etti. Bu yeni veriler, Marmara Fayı'nın tek düze kilitli olduğu yönündeki eski klasik görüşleri tamamen rafa kaldırıyor.

"RİSK ORTADAN KALKMIYOR ANCAK CİDDİ ORANDA ZAYIFLIYOR"

Bu güncel bulguların, fayın tek seferde çok büyük bir deprem üretme potansiyelini önemli ölçüde düşürdüğünün altı çiziliyor. Doğanın hareketlerinin kesin olarak tahmin edilemeyeceği şerhini düşen Prof. Dr. Bektaş, "İhtimali tamamen engelliyor demek yerine, büyük deprem olasılığını çok zayıflatıyor demek daha doğru." ifadelerini kullandı.

 

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#Marmara Depremi#Deprem#Marmara

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