Marmara depremi: 23 yıllık acı tazelendi

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17 AĞUSTOS 1999’da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki Marmara depreminde hayatını kaybedenler, Kocaeli’nin Gölcük, Yalova, Sakarya ve İstanbul’un Avcılar ilçesinde düzenlenen törenler ile anıldı, acılar tazelendi, gözyaşları sel oldu.

Büyük depremin merkez üssü Gölcük’teki anma programı önceki gün saat 21.00’de Anıt Park’ta kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilden gelen AFAD gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. Kortej yürüyüşü Kavaklı sahilinde son buldu. Yapılan konuşmaların ardından Bakan Soylu ve protokol ile vatandaşlar, depremde yaşamlarını yitirenler anısına denize kırmızı karanfil bıraktı.

SAAT 03.02’DE

Depremin meydana geldiği saat 03.02’de deprem anıtı önünde anma töreni yapıldı. Törene Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, arama kurtarma ekipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 03.02’yi gösterdiğinde anıt önünde depremde yaşamlarını yitirenler anısına saygı duruşunda bulunuldu, ardından Kuran’ı Kerim okundu.

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MEŞALELER YAKILDI

Gölcük Depremi’nde İstanbul’da en fazla can kaybının görüldüğü Avcılar’da da Kent Konseyi’nin çağrısı üzerine Marmara Caddesi’ndeki Deprem Anıtı önünde saat 03.02’de meşaleli tören düzenlendi. Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, yeni felaketlerin önüne geçebilmek için kentsel dönüşüme önem verilmesini istedi. Anmaya katılanlar Deprem Anıtı’na karanfil bıraktı.

KARANFİLLER BIRAKILDI

2 bin 504 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 bin 201 bina ve işyerinin yıkıldığı Yalova’daki anma, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Deprem Anıtı’na kadar gerçekleştirilen ‘sessiz yürüyüşle’ başladı. Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu anıta gelen katılımcılar, deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi. Saatler 03.02’yi gösterdiğinde ise depremde yaşamlarını yitirenler için dua okundu.

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ACILAR HİÇ DİNMİYOR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı: “17 Ağustos 1999 Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum. Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz.”

DEPREM BİZİ UNUTMAZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölcük’teki anma töreninde yaptığı konuşmada, 17 Ağustos depreminden ders çıkartıldığını belirterek, “Birçok hazırlıklar yapılıyor ve yapılacak. Türkiye’de bu afetten sonra afete yönelik strateji oluşturduk. Afet öncesi, sonrasına yönelik planlar oluşturup adımlar attık” dedi. Soylu, Türkiye’nin bir afet bölgesi olduğunu kimsenin unutmaması gerektiğini ifade ederek, şöyle dedi: “Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz. Her an yine yeniden bir depremle karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye’nin bir afet bölgesi olduğunu kimse unutmamalı.”

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ENERJİ BİRİKİYOR

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener,"Marmara ile ilgili tehlike diyoruz. Marmara'da yıllar geçtikçe biriken enerji miktarı artıyor, dolayısıyla enerji birikiyor. Biz biriken enerji miktarını biliyoruz, şu an bir deprem olursa bunun büyüklüğünün yaklaşık 7.0-7.2 olabileceğini biliyoruz ama ne zaman olacağını söyleyemiyoruz" dedi. Bu yıl sadece Marmara'da 518 tane deprem olduğunu kaydeden Özener, “Marmara'da olacak tsunamiler, heyelanların yarattığı tsunamiler olacak. Marmara'da Uzakdoğu'da olan tsunami gibi tsunami beklenmiyor "dedi.

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TATBİKATI BİLE KORKUTTU

Ankara’da AFAD, PAK, JAK, Çevik Kuvvet, TSK DAK Taburu, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Türk Kızılay, UMKE, 112 Acil Yardım, AKUT Derneği ve ANDA'dan toplam 262 personel, 45 araç ve 8 arama köpeği ile deprem tatbikatı gerçekleştirildi.