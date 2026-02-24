×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Marmara Denizi'ndeki 51 yıllık sır: 42 kişiye mezar olmuştu! Düşen uçakla ilgili yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Marmara Denizi#Thy Bursa Uçağı#Nedim Kuru
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 07:44

Marmara Denizi'ne 1975 yılında düşen ve enkazı 51 yıldır bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 uçağının arama çalışmaları devam ediyor. Uzun süredir enkazı arayan sanal medya ünlüsü Nedim Kuru ve ekibi, 5’nci kez yaptığı sonar taramasında bu kez de uçağa ait olduğu düşünülen alüminyum parçalar görüntüledi.

Haberin Devamı

Marmara Denizi'ne 30 Ocak 1975 tarihinde düşen, 42 kişinin hayatını kaybettiği ve o günden bu yana enkazı bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 tipi uçağın enkazını bulma çalışmaları devam ediyor.

Sanal medya ünlüsü Nedim Kuru ve ekibi bugün 5’nci kez Marmara Denizi Büyükçekmece ve Ambarlı çevresinde yaptığı çalışmalarda, su altı dronu deniz altında SONAR ve dip taraması yaptı.

Gözden KaçmasınYıllardır ulaşılamıyordu Ünlü yakınları da var: 42 kişi Marmara Denizinin dibinde bekliyorYıllardır ulaşılamıyordu! Ünlü yakınları da var: '42 kişi Marmara Denizi'nin dibinde bekliyor'Haberi görüntüle

Marmara Denizindeki 51 yıllık sır: 42 kişiye mezar olmuştu Düşen uçakla ilgili yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yapılan taramalarda uçağa ait olduğu düşünülen alüminyum parçalar görüntülendi. Öte yandan Nedim Kuru, Marmara Denizi’nin içine bir anıt mezar yapmak için İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınO uçak 50 yıldır Marmara’da yatıyorO uçak 50 yıldır Marmara’da yatıyorHaberi görüntüle

DAHA ÖNCE ARAMA ÇALIŞMALARI SINIRLI KALMIŞTI

Kazada hayatını kaybedenler arasında teknik direktör Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes kardeşi gibi isimler de yer alıyordu. Dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle enkaz resmi olarak çıkarılamamış, arama çalışmaları sınırlı kalmıştı.

Marmara Denizindeki 51 yıllık sır: 42 kişiye mezar olmuştu Düşen uçakla ilgili yeni görüntüleri ortaya çıktı

'7 SAAT ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI, YENİ PARÇALAR GÖRÜNTÜLEDİK'

5’nci kez Marmara Deniz’i altında su altı dronu ile yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Nedim Kuru, "THY'ye ait 'Bursa' isimli 42 yolcusu ile birlikte düşen düşen yolcu uçağına 5’nci dalış operasyonu gerçekleştirdik. 7 saat boyunca uçağın düştüğü enkaz bölgesinde su altı dronu ile arama yaptık ve uçak enkazına ait diğer parçaları görüntüledik. Görüntüler arasında uçağa ait olduğunu düşündüğümüz alüminyum parçalar tespit ettik" dedi.

Gözden KaçmasınMarmara Denizinde uçak enkazı THYnin 50 yıl önce düşen uçağının enkazından yeni parçalar bulunduMarmara Denizi'nde uçak enkazı! THY'nin 50 yıl önce düşen uçağının enkazından yeni parçalar bulunduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Marmara Denizi#Thy Bursa Uçağı#Nedim Kuru

BAKMADAN GEÇME!