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Marmara Denizi’nde müsilaj alarmı

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#Ekolojik Tehlike#Marmara Denizi#Deniz Kirliliği
Marmara Denizi’nde müsilaj alarmı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 13:56

Marmara Denizi’ni tehdit eden müsilaj, "Marmara Denizi ve Müsilaj Kabusu" panelinde masaya yatırıldı.

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Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen "Marmara Denizi ve Müsilaj Kabusu" panelinde, Marmara Denizi’nde yaşanan ekolojik bozulma ve müsilaj tehdidi bilimsel veriler ışığında değerlendirildi.

Bandırma Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü 24., 25. ve 26. Dönem Balıkesir Milletvekili Namık Havutça üstlenirken, panele konuşmacı olarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı da katıldı.

MÜSİLAJIN NEDENLERİ ELE ALINDI

Panelde, Marmara Denizi’nde son yıllarda etkisini artıran müsilaj (deniz salyası) sorunu ve çevresel tehditler ele alınırken, denizin ekolojik yapısında meydana gelen bozulmanın nedenleri, mevcut durumu ve çözüm önerileri konuşuldu. Uzmanlar, sürdürülebilir çevre politikalarının uygulanması, bölgesel iş birliklerinin artırılması ve yerel yönetimlerin çevre politikalarında daha etkin rol alması gerektiğine dikkat çekti.

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Marmara Denizi’nde müsilaj alarmı

"TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Etkinliğe ev sahipliği yapan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Marmara Denizi’nin korunmasının yalnızca Bandırma için değil, tüm Türkiye için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, çevresel duyarlılığın artırılması gerektiğini ifade etti.

Panelin sonunda katılımcı konuşmacılara teşekkür plaketleri takdim edilirken, çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve halkın sürece dahil edilmesi yönünde ortak bir irade ortaya kondu.

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#Ekolojik Tehlike#Marmara Denizi#Deniz Kirliliği

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