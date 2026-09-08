Marmara Denizi'nde kuvvetli poyraz: Balıkçılar 2 gündür denize açılamıyor

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Marmara Denizi'nde zaman zaman hızı saatte 40 kilometreyi bulan poyraz etkili oluyor. Kuvvetli poyraz nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar 2 gündür denize açılamıyor. Teknelerini Süleymanpaşa ilçesinde limana çeken balıkçılar, poyrazın dinmesini beklerken ağ ve teknelerinin bakım, onarım çalışmalarını yapıyor.

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Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın perşembe gününe kadar etkili olmasının beklendiğini söyledi. Pehlivanoğlu, “Süleymanpaşa ilçemizde havanın perşembe gününe kadar esmesinden dolayı balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini ağ bakımı yaparak geçiriyorlar. Aldığımız haberlere göre Karadeniz'de bol palamut var. Allah nasip ederse perşembe günü Süleymanpaşa'da bulunan balıkçı arkadaşlarımız palamut avlamaya devam edecekler. Vatandaşlarımız taze ve uygun balık yemeye devam edecekler inşallah” dedi.

Bu arada poyraz nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan gemilerin de Tekirdağ açıklarında demirlediği görüldü.