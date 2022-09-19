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Marmara Denizi'nde kaybolmuştu... 24 saat sonra sağ olarak bulundu

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#Deniz#Kayıp#Balık
Marmara Denizinde kaybolmuştu... 24 saat sonra sağ olarak bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 21:08

Silivri Selimpaşa Limanı'ndan dün balığa çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 20 yaşındaki genç, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu sağ olarak bulundu.

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Silivri'de Selimpaşa Limanı'ndan dün saat 17.00 sıralarında balığa çıkan Recep Çelikel'den (20) uzun süre haber alınmaması üzerine ailesi kayıp müracaatında bulunmuş ve ihbar üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ekipleri Marmara Denizi'nde arama çalışması başlatmıştı. Ekiplerin gece saat 21.00’den itibaren yoğun ve titiz çalışması sonucu genç, Kumburgaz açıklarında denizden 8 mil açıkta sağ olarak bulundu. Sahil güvenlik botuna alınan genç, Silivri Balıkçı barınaklarından karaya çıkarıldı. Çelikel, ambulansla kontrol amaçlı Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çelikel’in ailesi ve arkadaşları, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ekiplerine teşekkür edip alkışlayarak tezahürat yaptı.

Marmara Denizinde kaybolmuştu... 24 saat sonra sağ olarak bulundu

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