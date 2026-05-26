Marmara Denizi'nde görüldü: Zehirli bir tür olduğu biliniyor

#Marmara Denizi#Deniz Anası#Zehirli Deniz Canlıları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 14:41

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde, halk arasında "pusula deniz anası" olarak bilinen kahverengi deniz anaları görüntülendi. Bilimsel adı Chrysaora hysoscella olan ve zehirli türler arasında yer alan deniz anaları, Marmara Denizi’nin kıyıya yakın kesimlerinde görüldü.

Sahil boyunca farklı noktalarda su yüzeyine yakın şekilde hareket eden deniz analarının zaman zaman kümeler oluşturduğu gözlendi. Kıyıya yakın bölgelerde yoğunlaşan deniz anaları, deniz yüzeyinde dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Marmara Denizi’nde belirli dönemlerde görülen deniz analarının, su sıcaklığı ve denizdeki akıntılar nedeniyle kıyıya yaklaştığı değerlendiriliyor. Tekirdağ sahilinde görülen kahverengi pusula deniz analarının (Chrysaora hysoscella) temas halinde ciltte yanma ve tahrişe neden olabilen zehirli bir tür olduğu biliniyor.
