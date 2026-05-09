Marmara Denizi'nde görüldü: Heyecan yarattı! 'Her zaman karşılaşmıyoruz'

Süleymanpaşa ilçesinden teknesiyle Marmara Denizi'ne açılan İsmail Can Akan, bir süre sonra denizde hareketlilik fark etti. Su yüzeyine çıkan iki yunus, teknenin yakınında kısa süre yüzdü.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Akan, yunusları görünce büyük heyecan yaşadığını söyledi. Denizde sık sık vakit geçirdiğini belirten Akan, “Her zaman böyle görüntülerle karşılaşmıyoruz. Yunusları görünce hemen telefonuma sarıldım. Çok güzel bir manzaraydı" dedi.

Bir süre su yüzeyinde kalan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.