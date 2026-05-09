Marmara Denizi'nde görüldü: Heyecan yarattı! 'Her zaman karşılaşmıyoruz'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 13:07

Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında yüzen yunuslar, cep telefonu ile görüntülendi. İsmail Can Akan “Her zaman böyle görüntülerle karşılaşmıyoruz." dedi.

Süleymanpaşa ilçesinden teknesiyle Marmara Denizi'ne açılan İsmail Can Akan, bir süre sonra denizde hareketlilik fark etti. Su yüzeyine çıkan iki yunus, teknenin yakınında kısa süre yüzdü.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Akan, yunusları görünce büyük heyecan yaşadığını söyledi. Denizde sık sık vakit geçirdiğini belirten Akan, “Her zaman böyle görüntülerle karşılaşmıyoruz. Yunusları görünce hemen telefonuma sarıldım. Çok güzel bir manzaraydı" dedi.
Bir süre su yüzeyinde kalan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

