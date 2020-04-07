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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 13:31,Son Güncelleme:/

Marmara Denizi’nde fırtına etkili oldu

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Marmara Denizi’nde fırtına etkili oldu
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TEKİRDAĞ’da, saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Marmara Denizi açıklarındaki gemiler demir attı, feribot seferleri durduruldu.

Tekirdağ'da, şiddetli esen rüzgar ikinci gün de etkisini sürdürürken, hayatı olumuz yönde etkiledi. Tekirdağ sahillerinde dev dalgalar oluşurken, Marmara Denizi açıklarında yabancı bandıralı kuru yük gemisi, şilep ve tankerler demir atmak zorunda kaldı.

Tekirdağ sahillerini sular altında bırakan şiddetli poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Tekirdağ’dan Marmara Adası, Avşa ve Kara Biga’ya sefer yapan arabalı feribotların seferleri durdu.

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