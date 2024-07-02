Marmara Denizi’nde deniz çayırı katliamı

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Balıkesir Erdek’te yapılan plaj temizliği sırasında koruma altındaki deniz çayırları, kepçelerle sökülerek kıyıya yığıldı. Deniz canlıları için oksijen üreten deniz çayırlarının sökülmesinin ‘katliam’ olarak değerlendiren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, gün boyunca binlerce kök deniz çayırının söküldüğünü, içlerinde yaşayan ve yine koruma altında bulunan pinalar dahil sayısız deniz canlısına zarar verildiğini söyledi. Prof. Dr. Sarı, bu bölgedeki 1 kilometre uzunluğundaki sahilin tamamının dozerlerle taranıp, binlerce kökün yok edildiğini belirtti.

‘GÖRDÜM VE İÇİM YANDI’

Geçen yıllarda Marmara Denizi’nde görülen müsilaj sonrası yaptığı çalışmalarla, her fırsatta müsilajın halen bir tehdit olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Gördüğümde içim yandı. Çünkü deniz çayırlarının kendini yeniden onarması onlarca yıl sürecek. Niye denizdeki çayıra kıyıyorsunuz? Deniz çayırları kıyıda maksimum 8.5 metreye kadar olan derinlikte oluyor. Çünkü fotosentez yapmak için ışığa ihtiyaç var. Ege ve Akdeniz’de 50 metreye kadar görülebiliyor” dedi.

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“DENİZİN AKCİĞERLERİ”

Prof. Dr. Sarı, deniz çayırlarının koruma altında olduğunu belirterek şunları söyledi: “Deniz çayırları, tür fark etmeksizin, kıyısal alanda tüm deniz canlıları için barınak, beslenme, üreme ve saklanma alanı olarak hayati önemde. Diğer taraftan deniz çayırları, denizin akciğerleri olarak bilinir ve 1 metrekare deniz çayırı alanı, günlük ortalama 10 litre civarında oksijen üretir. Tüm bu özellikleri nedeniyle bütün dünyada ve ülkemizde deniz çayırları koruma altındadır. Marmara Denizi, 2021’de yaşanan müsilaj felaketinden sonra, adalar da dahil olmak üzere Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi. Müsilaj sonrası yapılan bilimsel çalışmalar derinlerde oksijenin azaldığını, bu yüzden köpek balığı ve vatoz gibi derinlerde yaşayan türlerin de kıyılara doğru geldiğini gösterdi.”

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Balıkesir Valiliği ise deniz çayırlarının sökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldığı duyurdu.