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Marmara Denizi’nde bir ilk yaşandı! 'Canlı bir şekilde ilk defa görüntülendi'

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#Marmara Denizi#Caretta Caretta#İstanbul
Marmara Denizi’nde bir ilk yaşandı Canlı bir şekilde ilk defa görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 17:23

Marmara Denizi'nin derinliklerinde koruma altında bulunan caretta carettayı ilk kez görüntüledi. Tuzla açıklarında zıpkınla balık avcılığı yapan Ulaş Kocabaş, "Canlı bir şekilde ilk defa benim görüntülediğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da yaşayan ve profesyonel olarak insan kaynakları yöneticiliği yapan Ulaş Kocabaş, yaklaşık 15 yıldır hobi olarak zıpkınla balık avcılığı yapıyor. Kocabaş, dün öğle saatlerinde Tuzla açıklarında dalış yaptığı sırada Marmara Denizi'nde nadir görülen bir caretta caretta ile karşılaştı.

Marmara Denizi’nde bir ilk yaşandı Canlı bir şekilde ilk defa görüntülendi

Ülkemizde koruma altında bulunan ve genellikle Akdeniz bölgesinde rastlanan caretta carettanın, Marmara Denizi'nde su altında görüntülenmesi hayrete düşürdü. Oldukça sağlıklı olduğu görülen deniz kaplumbağası, bir süre kameraya yansıdıktan sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.
Marmara Denizi’nde bir ilk yaşandı Canlı bir şekilde ilk defa görüntülendi

"CANLI BİR ŞEKİLDE İLK DEFA GÖRÜNTÜLENDİ"

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Ulaş Kocabaş, "Dün İstanbul Tuzla açıklarında yine dalış yaparken, öğle saatlerinde Marmara Denizi'nde daha önce hiç görmediğimiz ve ülkemizde koruma altında bulunan bir caretta caretta ile karşılaşmak nasip oldu. Kendisinin su altındaki görüntülerini çektim. Normalde Marmara'da caretta caretta görüntülenmez; bugüne kadar sadece kıyıya vurmuş ya da ağlara takılmış şekilde görülmüşlerdi. Ancak su altında, canlı bir şekilde ilk defa benim görüntülediğimi düşünüyorum." dedi.

Caretta Caretta'nın sağlık olduğuna değinen Kocabaş, "Suların ısınmasıyla birlikte Akdeniz sularının alt akıntılarla Marmara'ya girdiğini biliyoruz. Ayrıca İzmit Körfezi'nde yapılan temizlik çalışmaları ve müsilajla mücadele sonrası bölgemizdeki oksijen seviyesinin arttığını düşünüyoruz. Burada zaman zaman zıpkıncı arkadaşlarımız orfoz, sinarit, mercan, ahtapot gibi türleri görüntülemişti. Ancak caretta caretta'yı su altında ilk kez benim görüntülediğime inanıyorum. Bölgedeki yoğun midye popülasyonu sayesinde burada iyi beslendiğini ve videoda hızla kaçmasından da sağlıklı olduğunu gözlemledim" şeklinde konuştu.

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#Marmara Denizi#Caretta Caretta#İstanbul

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