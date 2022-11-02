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Marmara Denizi'nde 1 ton midye ele geçirildi

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#Midye#Marmara Denizi#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 10:30

Marmara Denizi'nde kaçak avlanan yaklaşık 1 ton midye ele geçirildi. Kandilli Şehir Hatları İskelesi'ne halatla bağlı bir file içerisinde bulunan kara kıllı midyeler, dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Beykoz sahili ve Marmara Denizi'nde kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde Kandilli Şehir Hatları İskelesi'ne bağlı bir halat tespit edildi. Ekipler durumu Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Kuzey Marmara Grup Komutanlığı'na bildirdi. İskeleye dalış ekipleri yönlendirildi.

Marmara Denizinde 1 ton midye ele geçirildi

Dalgıçlar tarafından yapılan dalışta denizin 7 metre derinlikte, yaklaşık 1 ton kara kıllı midyenin bir filede tutulduğu tespit edildi. Canlılığını koruyan midyelerin denize bırakıldı. 

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#Midye#Marmara Denizi#İstanbul

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