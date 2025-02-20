Marmara can çekişiyor

Haberin Devamı

MARMARA Belediyeler Birliği, kuruluşunun 50. yıldönümü kapsamında, Marmara Denizi’ni odağına alacak birçok etkinlik düzenleniyor. Etkinliklerin ilki olan, ‘50 Yıldır Marmara Denizi İçin Birlikte’ programı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 50 yıl önceki sorunların artarak devam ettiğini hatırlatırken “Müsilaj sorunu devam edecek gibi görünüyor. Marmara’ya yüklediğimiz bunca yük, bence artık yeter. Bunu Marmara ve Marmara Denizi kaldıramaz. Yerel ve genel tüm yetkililerin bu konuda acil önlem alması ve sorunun çözümü noktasında adımlar atması gerekiyor. Bu yıl yapılacak toplantılarda alınacak kararların uygulanmasını takip etmek hepimizin sorumluluğu olmalıdır. Marmara Denizi, tabiri caizse ‘Ben ölüyorum, ben can çekişiyorum. Bir şeyler yapın. Tedbirleri etkili bir şekilde alın’ diyor. Yerel ve genel idarenin kol kola girerek, yan yana durarak, çözüm ortağı olarak sorunları aşabileceğine inanıyorum” dedi.

Haberin Devamı

Bozbey, şunları ekledi: “Büyükşehirlerdeki ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin gerekiyorsa kapasitelerinin artırılması, gerekirse de yenilerinin yapılması, deşarjların kontrol edilmesi ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir yönetimi büyük önem taşımaktadır. Hatta kimyasal arıtma tesislerinin de kurulması konuşulmalıdır.”