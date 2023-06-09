Marmara buna nasıl dayansın

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8 Haziran Marmara Denizi Günü ve Çevre Haftası kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kadıköy ve Ortaköy’de deniz temizliği yaptı.

Marmara Denizi’nin üzerini kaplayan müsilaj felaketinin ardından ortaya konulan eylem planı meyvelerini vermeye başladı. Ancak mücadele de hız kesmeden sürüyor. İBB ekipleri her gün rutin olarak yaptıkları deniz temizliğini bu kez farkındalık için vatandaşlara da sergiledi. İSTAÇ dalgıçları, Ortaköy ve Kadıköy’de denize daldı, 4 temizlik teknesi ve 4 mobil kıyı temizlik ekibi de çöpleri topladı. Toplanan atıklar Ortaköy ve Kadıköy sahilinde sergilendi.

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GÜNDE 20 TON ATIK

İBB Çevre Koruma Dairesi Başkanı Ayşen Erdinçler, İstanbul’u çevreleyen denizlerin dibinden günde 20 ton atık çıkardıklarını belirterek şunları söyledi: “Her yıl dünya genelinde 400 milyon ton plastik üretiliyor ve bunun yarısı tek kullanımlık ürünler. Tahminlere göre yılda 19-23 milyon ton plastik göller, nehirler ve denizlere atılıyor. Çöpe atılmayan atıklar rüzgârla denize gidiyor. Kanalizasyon atıkları arıtılarak denize dökülüyor. Bu yüzden evdeki sıvı yağların da lavaboya dökülmemesi gerekiyor. Çünkü bu yağlar çok zor arıtılıyor.”

TELEVİZYON, PERUK, SANDALYE...

Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılanlar arasında televizyon, bilgisayar, cep telefonu, bisiklet, lastik, kask, ayakkabı, peruk ve sandalye gibi atıklar yer aldı.

DENİZİN YÜZEYİ 5 MİLYON M2

- İBB ve İSTAÇ, özel olarak tasarlanan 14 deniz yüzeyi temizlik teknesiyle yılda 5 milyon metrekarelik deniz yüzeyini temizliyor. İstanbul’da ayrıca 3 çevre denetim teknesi 7 gün 24 saat görev yapıyor. İstanbul’un 515 kilometrelik kıyı şeridinde ise 36 mobil temizlik ekibi görevli. Yaz aylarında da İstanbul’un 4 milyon metrekarelik plajlarında 10 mobil temizlik ekibi ve 13 plaj temizleme makinesi hizmet veriyor.