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Gündem
AA
Haber Giriş: 16.08.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Marmara Bölgesi'nin genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

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Marmara Bölgesi'nin genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı öngörülen bölgede az bulutlu ve açık hava tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğulu (poyraz) yönlerden hafif kuvvette, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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