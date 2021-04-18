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Gündem
AA
Haber Giriş: 18.04.2021 - 09:36 | Son Güncelleme:

Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı

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Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin doğusunda, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya ile gece Trakya'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı öngörülüyor. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenen bölgede İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde toz taşınımı nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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