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Haber Giriş: 03.04.2021 - 09:31 | Son Güncelleme:

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artıyor!

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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artıyor!

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bölgede, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.

 

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