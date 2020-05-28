Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelindeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.